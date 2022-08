Entre señalamientos de anomalías entre planillas se desarrolla renovación sindical del ISSSTE

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Con señalamientos entre planillas contrarias, polémica en redes y denuncias de prohibición de registro, la renovación de la dirigencia sindical de la Sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (SNTISSSTE) se desarrolla durante esta semana en vísperas de la jornada electoral a efectuarse el lunes 8 de agosto en las instalaciones del Hospital General del ISSSTE en la capital zacatecana.

Desde el pasado 22 de julio la planilla “Plata” denunció en redes sociales que por estrategia del propio sindicato actual no los dejaron registrar su planilla, la cual, aseguraron, tiene toda la simpatía de los trabajadores, pero fueron excluidos por “inconsistencias” en sus documentos. No obstante, posteriormente se concedió el registro para competir contra la planilla “Azul”.

En el video mensaje por el cual denunciaron este hecho, refirieron que el Hospital General del ISSSTE ha vivido una serie de inconsistencias por la falta de recurso humano y material, ya que el sindicato en funciones actualmente no ha solucionado problemática alguna. No obstante, la planilla “Plata”, aseguraron, tiene todas las intenciones de que se respeten los derechos de los trabajadores y ese es el motivo por el que les estaban impidiendo llegar, a sabiendas de que contaban con la simpatía y con las ganas de lograr un cambio que los agremiados están pidiendo “a gritos”.

De igual forma, este miércoles pasado, también mediante redes sociales, la planilla “Plata” que encabeza la candidata a líder sindical, Ángeles Fernández, denunció “malas prácticas” de los candidatos de la planilla “Azul” que encabeza Maribel Luna Loera, porque señalaron que les están pidiendo a los trabajadores el talón de pago, domicilio e IFE para regalarles a los trabajadores boileres solares y despensas.

La Jornada Zacatecas buscó a la candidata de la planilla “Plata”, Ángeles Fernández, para solicitarle una entrevista sobre la serie de anomalías denunciadas, no obstante no hubo respuesta afirmativa de la contendiente a la secretaría general del SNTISSSTE.

Por su parte, la candidata de la planilla “Azul”, Maribel Luna Loera, en entrevista para este diario durante un recorrido por el Hospital General, reconoció las acciones por las que la planilla “Plata” le acusó, ya que dijo que es una persona gestora y la planilla “Azul” puso de su bolsa para que se hicieran los regalos señalados. No obstante, dijo, no es con una idea de coaccionar o comprar el voto, puesto que se les dio despensas a los trabajadores que no son de base y, por ende, no tienen derecho a votar en las elecciones del próximo lunes.

Asimismo, refirió que en los recorridos que ha realizado para invitar a los trabajadores a que apoyen su planilla, le han manifestado distintas necesidades, no obstante al ser el Hospital General la unidad más grande, tiene las necesidades más urgentes porque en este momento siguen faltando insumos, equipo y un elevador que está perjudicando mucho a los derechohabientes y a los trabajadores, porque éstos últimos son el primer contacto que tiene el paciente y, por ende, son los reciben el maltrato.

Maribel Luna Loera refirió que cuenta con experiencia para dirigir el SNTISSSTE, pues ha estado cinco años en el actual y asegura que ha hecho un “excelente trabajo”, según le han comentado los trabajadores, ya que siempre ha estado cuando la necesiten, sin importar la hora y el día, y en estos momentos, enfatizó, el trabajador necesita de su equipo y para eso están preparados, dijo.

El plan de trabajo de la planilla “Azul” que encabeza Luna Loera, se divide en cinco ejes fundamentales: la comunicación permanente y rendición de cuentas; la profesionalización del trabajo sindical y la modernización de procesos; la atención, el fortalecimiento, la procuración y el mejoramiento de los derechos de los trabajadores del ISSSTE; la vinculación institucional; y la capacitación y educación continua de quienes laboran en el instituto y son sindicalizados.