El gobernador dio banderazo de arranque a pavimentaciones en Trancoso

TRANCOSO. El gobernador David Monreal dio el banderazo de arranque a las obras de pavimentación de las calles Palma y Sierra Morena, se informó en un comunicado.

El mandatario ofreció que la maquinaria que iniciará con estos trabajos no se retirará de dichas vías hasta que se atiendan completamente. Para ello, pidió a los habitantes que se conviertan en vigilantes de la calidad las obras y que exijan que los recursos se apliquen debidamente.

Espero, añadió Monreal Ávila, que las malas prácticas de anteriores gobiernos no se repitan, por eso, no quiero que se pavimente ni asfalte ninguna calle que no tenga servicio de agua y drenaje, para optimizar los recursos públicos y evitar el gasto innecesario.

El presidente municipal, Antonio Rocha Romo, aseguró que gracias al apoyo que el gobernador ha brindado a su administración, esta será la que más obras realice. Sólo en el presente año, informó, se pavimentarán 30 calles que fueron convenidas con el Gobierno del Estado, lo que constituye un hecho sin precedentes en esa demarcación.

Destacó que con el apoyo del Gobierno estatal se respaldó la construcción de la línea de conducción de agua potable que cruza la cabecera municipal y permite abastecer a la mitad de la población del municipio. También se hizo posible que la primera etapa de la obra de la hacienda se encuentre a 90 por ciento de avance, lo que ha permitido reconstruir el centro de la cabecera municipal en el primer año de administración.

También se realizaron 22 electrificaciones y construyeron tres líneas de conducción de agua potable en los barrios de la cabecera municipal. Obras que representan el doble de lo realizado en el anterior trienio.

El mandatario también anunció que se van a reconstruir, renovar, modificar y dar mantenimiento a más de 18 clínicas del municipio que estaban abandonadas.

Reconstruyen la carretera Villanueva- El Plateado de Joaquín Amaro

El gobernador David Monreal inició los trabajos de reconstrucción de 23 kilómetros de la carretera que conduce de la cabecera municipal de Villanueva hasta el puente Tuxtuac, el cual está cercano a El Plateado de Joaquín Amaro.

Se trata de un tramo carretero que está en malas condiciones, por lo que requiere de su completa rehabilitación, destacó el mandatario ante las y los beneficiarios a quienes, además, les ofreció realizar trabajos de bacheo en el tramo del puente Tuxtuac hasta la cabecera de El Plateado.

El alcalde Rogelio González dio a conocer que en Villanueva se realizará la pavimentación de 40 calles y se trabaja en un proyecto para un bulevar de cuatro carriles con guarniciones y banquetas a la salida del municipio.

El mandatario informó que se licitarán carreteras en 15 municipios, sin contar que en todo el estado la Secretaría de Obras Pública (SOP), con maquinaria propia del Gobierno del Estado, ya realiza obras de rehabilitación, reconstrucción y construcción en los 58 municipios.

Inauguran pavimentación de calles en la capital

El gobernador David Monreal Ávila inauguró la rehabilitación de seis calles en las colonias Europa y Las Huertas, que beneficiará a más de mil 685 habitantes directamente y a un sinnúmero más que habita en esta zona de la capital zacatecana.

En las calles Holanda, Italia, España y Francia, en la colonia Europa y Acelgas y Pimiento, en Las Huertas, que inauguró hoy, se realizó una inversión del programa FISE 2021, estimada en 3 millones 351 mil 816 pesos para pavimentar 18 mil metros.