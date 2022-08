Si pudiera, Godezac no metería un peso para realizar la Fenaza: gobernador

Por: La Jornada Zacatecas •

El gobernador David Monreal Ávila dijo que, si pudiera, la administración estatal no metería un peso para realizar la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza), “yo quiero hacer carreteras, obras de agua potable, pero si hubiera necesidad para tener un buen espectáculo vamos a ver cómo”, enfatizó.

Agregó que la inversión en la edición 2022 de la Feria será sustentable, porque quiere demostrar que no sólo es dinero.

Expuso que la mayor inversión que hará el estado es volver a recuperar el espacio, algo de mantenimiento y pintura.

Puntualizó que en el tema artístico no quieren invertir, porque no se tienen los recursos y hay otras prioridades.

“Quiero demostrar que se puede, voy a intentar con los patrocinios, con la venta de espacios, con la misma dinámica de la Feria, pudiera ser sustentable, para que los zacatecanos tengan un espectáculo de muy buen nivel. No voy a permitir que se abuse del pueblo de Zacatecas y en ningún caso el cobro va a excederse del valor de espectáculo como fue en Aguascalientes, en Durango, en Jalisco y San Luis Potosí”, puntualizó.

Problemas en el Teatro del Pueblo

Miembros del Patronato de la feria entrevistados por La Jornada Zacatecas y que pidieron reservar su identidad, confirmaron que para llevar a buen puerto un evento de esta magnitud, los trabajos tendrían que ser cuando menos de un año, a fin de concretar una cartelera de artistas actuales que sean atractivos para los zacatecanos y adicionalmente puedan atraer turistas de los estados vecinos. En ese sentido, aceptaron el hecho de que para esta Fenaza se comenzó a trabajar hace apenas un mes, y aunque se tiene contacto con promotores, resulta imposible que un artista de talla nacional o internacional abra una fecha para un concierto con apenas dos meses de antelación.

“A mí me tocó trabajar en otras festividades y en Aguascalientes, te puedo decir que el ritmo y el profesionalismo del personal es otra cosa, la Feria más famosa de México comienza a trabajar con dos años de anticipación sus ideas y programas”, explicó una fuente, y agregó, “mientras que para la edición 2022 de la Fenaza llevamos meses, es imposible hacer algo de calidad y económico para el pueblo con esas características”

El mismo Le Roy Barragán, titular de la Secretaría de Turismo de la Nueva Gobernanza, reconoció en entrevista radiofónica en el programa ‘Sin pelos en la lengua’, que a menos tiempo de contratación los artistas cobran más por presentación.

Por otra parte, además de los problemas que sufre la fiesta brava en el país y por ende también en el estado, taurinos de cepa consultados por este medio comentaron que el cartel presentado, además de estar impulsado por empresarios foráneos, puede ponderarse de una calidad de mediana a mala, sumado a que los precios son excesivos, en cuanto a lo que se oferta.

Incertidumbre para empresarios locales

De igual forma, empresarios restauranteros, de bares y discotecas consultados por este medio manifestaron que en la actualidad se tiene mucha incertidumbre, pues muy pocos han podido hablar con la coordinadora del Patronato, Yaseth Hernández; incluso denunciaron que el teléfono de las oficinas ni siquiera quiera está actualizado, ya que al llamar al (492) 924 1034 la línea aparece como fuera de servicio.

Otro grupo de empresarios comentó que fueron recibidos en la Secretaría de Economía, sin embargo, poco se avanzó; no fue sino apenas hasta esta semana donde ya se dieron acercamientos más formales, pero las condiciones que ofrece el Patronato son poco positivas. “El Patronato quiere mantener los precios de las rentas de hace dos años (previo a la pandemia) cuando el cartel de la feria era de mucha calidad y teníamos certidumbre de la buena asistencia a la feria, súmale que la percepción de inseguridad a nivel nacional aún no estallaba como ahora, y algo bien importante que no vemos es la difusión, queda un mes para la Fenaza y no hay nada de publicidad en estados como Aguascalientes, San Luis Potosí o en Durango, donde acaban de tener una feria excepcional. Así es muy complicado animarse a invertir cuando enfrente tienes artistas poco conocidos, rentas altas de los locales y poca promoción de la Feria”, explicó un inversionista del ramo.

Septiembre, un mes malo para el empresariado local

De acuerdo con una empresaria restaurantera que tiene su negocio ubicado en el centro de la ciudad, “septiembre es un mes muy malo para la industria por la Feria de Zacatecas y también por el regreso a clases, donde la mayoría de hogares está gastado al comprar uniformes y útiles escolares”.

“La Fenaza bajo el actual modelo de organización y enfoque ya no sirve al comercio local, pocos son los zacatecanos que se instalan en la Feria y los mejores lugares son acaparados por personas cercanas al gobierno o por corporativos como 7 tragos, que operan en todas las ferias nacionales. El gobierno, los empresarios y la sociedad deberíamos de dialogar sobre el futuro de nuestra Feria porque bajo el actual modelo los principales beneficiados son la cervecera, los artistas que se llevan cantidades millonarias, empresarios foráneos, y en menor medida algunos empresarios locales con conexiones, pero el grueso del dinero no se queda en Zacatecas”.

Por último, otro empresario local que opera franquicias de restaurante-bar a nivel nacional y que se instaló en la Feria Nacional de San Marcos 2022, refirió que “las diferencias entre el patronato de Zacatecas y Aguascalientes son enormes, desde el trato que te dan; los hidrocálidos llevan años con el mismo personal que sabe del enfoque y te dan la información, el trato y, sobre todo, respetan lo que se dice y acuerda”.

“En Zacatecas no he podido comunicarme con nadie del Patronato y en la Secretaría de Economía me dijeron que me llamaban, hoy es fecha que no lo hacen y la inversión se optó por destinarla a la remodelación de nuestro establecimiento, ubicado en la zona conurbada de Zacatecas-Guadalupe y el de Aguascalientes. Mi estado tiene mucho por hacer, no me gusta decirlo, pero se ve que la feria será muy complicada por el tema de percepción de seguridad, la falta de promoción, la situación económica del estado y un cartel del Teatro del Pueblo con pocas figuras”.

Percepción de inseguridad y la atracción de turistas

Pese a que la reducción real de homicidios fue de 12.8 por ciento de enero a junio de 2022 respecto al mismo periodo del año pasado, según las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las ciudades de Zacatecas y Fresnillo aparecen en el mapa nacional con el mayor índice de percepción de inseguridad, la capital con 90 por ciento y El Mineral con 97 por ciento, de acuerdo con la encuesta realizada por Inegi.

Economía, sin crecimiento y poco empleo

Otro de los factores que abona a tener pocas ilusiones en el éxito de la Feria Nacional es que pese al crecimiento económico nacional del 2 por ciento, y las cifras de empleo por arriba del 4 por ciento que reportó el Inegi, el estado de Zacatecas se situó dentro de las 10 entidades con peores cifras en empleo, con apenas un crecimiento del 3 por ciento y 0.0 por ciento de crecimiento económico.

La Jornada Zacatecas intentó contactar a la coordinadora del Patronato de la Fenaza 2022, no obstante, pese a los múltiples intentos, no fue posible hablar con ella. Se espera que hoy ofrezcan una conferencia de prensa que le haga frente al cúmulo de dudas y señalamientos en torno a la organización de esta fiesta, en particular por el anuncio de último momento sobre el cobro que se hará en los conciertos de Christian Nodal, Julión Álvarez y Los Tigres del Norte, lo que ha causado molestia y enojo entre los zacatecanos.