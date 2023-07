Este jueves se abrió válvula de petróleo en la refinería Olmeca para iniciar proceso de carga

Por: La Jornada Zacatecas •

Este 29 de junio, la secretaria de Energía de Gobierno Federal, Rocío Nahle García, anunció el inicio de suministro de petróleo crudo a la refinería Olmeca, en Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, Tabasco. Durante su mensaje, la secretaria explicó el proceso por el cual se lleva a cabo el refinado del petróleo, el cual en su primera etapa contempla 11 mil barriles, y aseguró que con éste da inicio la producción de gasolinas para alcanzar la soberanía energética.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras dar a conocer que este jueves se abrió la válvula del ducto de petróleo crudo para iniciar el proceso de carga de la refinería de Dos Bocas, que se prevé pueda producir de entre 80 mil a cien mil barriles diarios este año, para alcanzar su nivel máximo de 340 mil en 2024, señaló que se trata de una obra “excepcional”, pues se realizó en cuatro años y medio.

Luego de 40 años en que no se construía una refinería de petróleo en nuestro país, “ahora lo que queremos es la autosuficiencia, la soberanía enérgica. Por eso somos distintos, y no saben cuánto orgullo tengo, mucho, y no sólo es mi orgullo, esta dicha es de millones de mexicanos que están muy alegres”.

En conferencia matutina en Palacio Nacional, reiteró que este jueves inició la primera etapa de operación de la refinería de Dos Bocas, y destacó que a principio del año próximo se podrá alcanzar su nivel máximo de producción.