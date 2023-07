Propone Velasco Coello “llevar al siguiente nivel” los programas de Gobierno Federal

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Este viernes, Manuel Velasco Coello, aspirante a la candidatura de Morena-PT-PVEM para la presidencia de la República, realizó una asamblea informativa en la capital del estado en la que afirmó que tiene posibilidades de ganar la contienda al interior de esa alianza partidista; su propuesta principal, “llevar al siguiente nivel” la aplicación de los programas sociales de Gobierno Federal.

“En esta vida solamente no gana el que no lo intenta y, a lo largo de mi vida, he sido una persona que sabe ganar elecciones. Así gané cuando competí para ser diputado local, diputado federal, la senaduría, la gubernatura de mi estado con la votación más contundente y amplia que se haya tenido en la historia de Chiapas”, expresó.

Recordó que el método de elección no es mediante el voto directo, sino por medio de una encuesta, donde no solamente participarán los militantes o simpatizantes del Movimiento Regeneración Nacional, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, ya que también serán consultados ciudadanos que no militen con ningún partido político o que militen en otro partido.

Comentó que fue el último en registrarse para participar en la encuesta y, a pesar de que los otros aspirantes “llevaban un trecho más lago, más recorrido y con mayor posicionamiento nacional, nosotros en poco tiempo hemos logrado que nos empiecen a medir en las encuestas”.

Velasco Coello mencionó que esta semana salió publicada una encuesta, en un medio de comunicación nacional, y se muestra que ya alcanzó un nivel de conocimiento de 29 por ciento en todo el país.

Sin embargo, dijo que el proceso tardará 80 días y en ese periodo de tiempo avanzará en el nivel de conocimiento y en los planteamientos para que la ciudadanía se identifique y lo apoye en la encuesta.

“Nosotros estamos impulsando la renovación generacional, estamos identificándonos con la juventud y estamos seguros de que vamos a alcanzar, al final del proceso, un nivel de conocimiento mayor rumbo a la encuesta y eso nos dará una mayor probabilidad de ganar”, indicó el ex gobernador de Chiapas.

Durante su recorrido por las entidades de la República, informó que la intención es dialogar con los ciudadanos en los temas que les son sensibles, por ejemplo, el de la seguridad en Zacatecas, en el que propone la implementación de estrategias que le funcionaron a Chiapas durante su gobernatura.

Velasco Coello expuso que, durante su periodo de gobierno de Chiapas, éste estuvo dentro de los estados más seguros del país, lo que se debió a la coordinación, es decir, al Mando Único, con el propósito de que no haya esfuerzos aislados, sino esfuerzos concentrados en una misma dirección.

En ese sentido, detalló que su propuesta es que, a nivel nacional, se pueda coordinar un Mando Único con las 32 corporaciones policiacas de los estados, que a su vez coordinen a las 2 mil 500 policías municipales, ya que éstas son las más proclives a ser vulnerables por el crimen organizado.

Por último, afirmó que ha apoyado la agenda de transformación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el cual se ha destacado por ser cercano a la población y por los apoyos sociales que impulsó y que ahora están consagrados en la Constitución.

Sobre ello, precisó que su propuesta es continuar con esta agenda de transformación y elevarla al siguiente nivel, lo que implica generar apoyos para los niños al inicio de cada ciclo escolar para la compra de uniformes y útiles escolares, y para la titulación gratuita de egresados de universidades con más de 8.5 de calificación promedio, sin importar si su universidad es pública o privada.

Por último, Velasco Coello manifestó que en Zacatecas es prioritario apoyar al presidente municipal, Jorge Miranda, ya que “es una buena persona, es una gente de trabajo, comprometido, y tiene todo nuestro apoyo para que él pueda seguir creciendo en el estado”.