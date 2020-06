Recomendación de la CDHEZ respecto al caso Marcos no ha llegado a Derecho

Instalaciones de la Unidad Académica de Derecho de la BUAZ ■ foto: la jornada zacatecas

El director de esta unidad de la BUAZ dijo que acatará las medidas en cuanto se le entregue

Asegura que no obstaculizó la investigación del homicidio del joven ni falseó testimonios

Juan Carlos Guerrero Fuentes, director de la Unidad Académica de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), informó que no ha recibido la recomendación que dio a conocer la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), respecto al homicidio de Marcos García Benavides, y afirmó que no obstaculizó la investigación ni falseó testimonios.

En ese sentido, dijo en el momento en que se le entregue la notificación, de manera formal, “acataríamos la recomendación y daríamos una respuesta institucional, pero hasta el momento no la tengo”

Manifestó que es falso que haya obstaculizado la investigación sobre el homicidio del joven, en manos de elementos de la Policía de Investigación, y “al contrario, la Comisión debería de ser consciente del riesgo. Nosotros fuimos víctimas de una situación muy delicada dentro de nuestra escuela y nos quedamos perplejos”.

Señaló entonces que, en primer momento, es necesario esperar a que se le entregue la recomendación y conocer a qué se refiere, y a partir de ello se acatará y se dará una respuesta.

Guerrero Fuentes también dijo que no hubo falseamiento de testimonios, como lo señala la CDHEZ, al grado de que “algunos no lo presenciamos, pues nos encerraron. Imposible que pudiéramos dar un testimonio al respecto de los hechos porque a nosotros nos encerraron”.

Reiteró que “yo no he recibido ninguna notificación de la Comisión de Derechos Humanos. Sé por los medios que la emitió, pero no he recibido ninguna notificación y no sé qué es lo que me piden. Yo supe por los medios que se está haciendo una recomendación a la Fiscalía, al Gobierno del Estado y a la escuela de Derecho, pero no me han hecho la notificación”.

Comentó que una visitadora de la CDHEZ acudió a la Unidad Académica de Derecho y recabó testimonios. “No sé a qué se refiere con que no quisimos colaborar: estuvo conmigo, con profesores, con alumnos, y ella pudiera dar cuenta si hubo alguna negativa de nuestra parte”.

También comentó que desconoce si el Rector haya hecho algún pronunciamiento sobre el tema o si la notificación haya sido entregada a la Rectoría, pero en el momento en que se la entreguen “lo que nos corresponda tendríamos que acatarlo y tendríamos que dar respuesta, pero hasta ahora no lo tengo”.

Guerrero Fuentes subrayó que en la Unidad Académica de Derecho no se realizaría nada por obstaculizar alguna investigación y “nosotros seríamos los primeros interesados en que se aclarara cualquier situación, pero hay que esperar a conocer qué me piden y dar la respuesta con toda la institucionalidad que nos caracteriza”.