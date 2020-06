Zacatecas, en alerta máxima por el incremento de contagios de Coronavirus

Recomiendan autoridades sólo salir de casa por asuntos esenciales y mantener medidas de higiene ■ foto: andrés sánchez

■ Tello exhorta a la población a quedarse en casa y salir sólo por asuntos esenciales

■ “Las próximas dos semanas serán las de mayor contagio en la entidad y es importante cuidarnos”, advierte el mandatario

■ El hecho de que el estado apareció como el único en el país en color naranja, según el semáforo de la Federación, generó una movilización desmedida en las zonas urbanas

El gobernador Alejandro Tello Cristerna advirtió que Zacatecas se encuentra en “alerta máxima” por la cantidad de contagios de Covid-19 que se prevé para las próximas dos semanas, ello de acuerdo con diversas mediciones que han realizado.

“Las próximas dos semanas serán las de mayor contagio en la entidad y es importante cuidarnos, quedarnos en casa, y si no es necesario salir, no hacerlo; y si es necesario, hacerlo con el máximo cuidado, con todas las medidas de salud”, expresó.

Expuso que, a partir de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia, se ha generado una crisis económica importante en el país, y en un estado como Zacatecas esa situación es más visible.

Manifestó que no habrá medidas que instaure la autoridad sanitaria o el gobierno, si no hay respuesta de la gente, por lo que exhortó a la población a quedarse en casa y salir solamente por asuntos esenciales.

Tello Cristerna reiteró que “estamos entrando en el ciclo de mayor contagio, de máxima alerta. Tan sólo hoy teníamos un número importante de casos sospechosos y decirle a la gente que la mortandad está creciendo. El 2 de junio había 41 decesos y ahora hay 55”.

“Cuando creemos que no nos vamos a enfermar, que nos contagiemos pero que seamos asintomáticos, no quiere decir que no estemos condenando a un ser querido a un desenlace fata. Pedirle a la gente cautela y cuidado”, agregó el gobernador.

El hecho de que Zacatecas apareció como el único estado en el país en color naranja, de acuerdo con la semaforización del Gobierno Federal, expuso, generó una movilización desmedida en las zonas urbanas, por lo que es necesario “hacer un último esfuerzo, porque los cuatro modelos que tenemos me marcan que en las siguientes dos semanas serán las de mayor contagio”.

Señaló, entonces, que evitar la propagación del Covid-19 es un tema de todos y si la gente no se compromete, entonces cualquier medida que se implemente no va a funcionar; “es momento de quedarnos en casa”.

Mientras tanto, Tello Cristerna dijo que el Gobierno del Estado busca inyectar capital a sectores productivos determinados, a fin de reactivar la economía y que la entidad salga delante de esta situación.

Recordó que ya se han reactivado algunos giros esenciales como la minería, la industria automotriz y la manufactura, cuyas empresas son de las principales empleadoras en Zacatecas, con lo cual se espera recuperar muchos de los empleos que se han perdido.