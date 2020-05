Aíslan a 46 trabajadores del Hospital de la Mujer Zacatecana

Instalaciones del Hospital de la Mujer Zacatecana ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ Atendieron a una paciente de 29 años que dio a luz a trillizos y que después de la cirugía presentó síntomas respiratorios; resultó positivo en prueba de Covid-19

■ Bajo vigilancia epidemiológica, 16 enfermeras, 21 residentes, un técnico de rayos X, dos camilleros, tres trabajadores de intendencia y tres ginecólogos

46 trabajadores del Hospital de la Mujer Zacatecana fueron aislados para una vigilancia epidemiológica luego de atender a una paciente de 29 años que dio a luz a trillizos y que después de la cirugía presentó síntomas respiratorios, por lo que al realizarle la prueba para Covid-19 el resultado fue positivo.

Entre el personal, destacan 16 enfermeras, 21 residentes, un técnico de rayos X, dos camilleros, tres trabajadores de intendencia y tres ginecólogos.

La información fue confirmada en una videoconferencia de prensa por el vocero en temas de Covid-19 en el estado, Jesús López Longoria, quien explicó que el miércoles pasado llegó la mujer proveniente de Sombrerete con trabajo de parto prematuro con apenas 29 semanas de evolución y un embarazo de alto riesgo, ya que daría a luz a trillizos. Por ello se procedió a tratar de inhibir la progresión del parto para verificar el estado de los nonatos quienes debían alcanzar una mayor madurez.

No obstante, luego de los intentos del personal médico no se logró el cometido y tuvo que ser intervenida para dar a luz por cesárea el viernes de la semana pasada, todo esto, dijo, en el ambiente de atención de una paciente obstétrica y sin que presentará hasta el momento problemas respiratorios, que es un antecedente importante para la detección del Covid-19.

Luego de la cirugía, precisó el vocero, cuando la mujer estaba en cuerperio y sus hijos habían sido llevados de manera inmediata a la unidad de cuidados intensivos neonatales, a la madre se le comenzó a detectar que sus niveles de oxígeno estaban afectados, por lo que se le dio un medicamento, pero ante la emergencia sanitaria que se atraviesa, se decidió hacerle una prueba el sábado y el domingo se reportó como positivo de infección de Coronavirus.

“Ante este hallazgo, que no estaba previsto porque llegó sin algún síntoma respiratorio, la paciente fue trasladada a la Uneme-Covid y ahí permanece hasta el momento y está estable sin algún tipo de complicación y evolucionando de forma satisfactoria”, informó López Longoria.

Por consiguiente, una vez que se detectó que la persona dio positivo, automáticamente el área de epidemiología del hospital determinó establecer un cerco epidemiológico en torno a los servicios y al personal con el que estuvo la paciente, y al saber que muchos habían estado en contacto con ella, desde médicos adscritos, ginecólogos, enfermeras, técnicos de rayos X, camilleros, intendentes y residentes, se decidió enviarlos a su casa con la recomendación de aislarse, y como no presentaban síntomas aún, no fue necesario hacerles la prueba hasta estos próximos días que pase el tiempo de incubación previsto en esta enfermedad, para saber si están infectados o no.

En cuanto a los niños, precisó el funcionario, al haber estado solamente 29 semanas en gestación, el grado de inmadurez pulmonar estaba muy acentuado, lo que se consideró como un parto “prematuro extremo”, y que debido a ello, dos de los trillizos murieron y uno permanece en terapia intensiva neonatal. Sin embargo, a los tres se les alcanzó a realizar la prueba de Covid-19 y el resultado fue negativo, por lo que el que permanece hospitalizado está libre de la enfermedad.

En cuanto a la madre, que se encuentra hospitalizada en la unidad Covid, también se hizo un cerco epidemiológico por la Jurisdicción Sanitaria de Fresnillo, pero aún no se ha podido detectar cómo se infectó, por lo que quedó catalogado como contagio comunitario, pero la familia de ella también se encuentra en cuarentena y bajo vigilancia de las autoridades de salud, puntualizó el especialista.

Con referencia a la situación del Hospital de la Mujer Zacatecana, el vocero estatal en esta contingencia dio a conocer que al haber un mayor descenso en el personal de enfermería, la oficina central ya envió 15 trabajadoras para cubrir la labor que se está haciendo en el nosocomio. Pero los tres ginecólogos están fuera del hospital este momento, así como el personal de radiología, los camilleros y el personal de intendencia.

Asimismo, siguiendo el esquema de sanitización de rutina, luego de esta situación que se presentó, el quirófano y espacios donde se tuvo a la mujer de 29 años ya fueron sometidos a un esquema adicional de manejo para asegurarse de que está libre del problema y por lo tanto poder seguir utilizándolos para la atención de más pacientes.