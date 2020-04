Propone AMLO «Plan Marshall» para que países pobres enfrenten pandemia

El acceso al Hospital General luce tapiado y elementos de seguridad revisan a quienes ingresan a las instalaciones. Foto La Jornada

Al lamentar que la ONU no tenga mayor intervención para evitar acaparamiento y aumento de precios en medicamentos y equipo médico para atender la pandemia de Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso “una especie de Plan Marshall” para los países más pobres, y cuestionó que ni el Fondo Monetario Internacional ni el Banco Mundial hayan planteado propuestas en este sentido.

Durante su conferencia de prensa de este lunes, el mandatario recordó que el fin de semana platicó con Larry Fink, director ejecutivo de BlackRock, el cual calificó como el fondo más grande del mundo.

En la charla, explicó, planteó tres puntos a Fink, entre ellas que la ONU se “ocupe” de evitar el acaparamiento de medicinas y equipo médico, y “que no el que tenga más dinero se quede con equipos para salvar vidas. Que los ventiladores no sean una mercancía que se venda cada vez en precios más elevados y que puedan comprarlos los que tienen más posibilidad”.

También llamó a que los gobiernos no decreten que las empresas vendan dicho equipo sólo a los países donde están asentadas.

“Yo lamento que la ONU no esté interviniendo más sobre este tema. Lo planteé en la conferencia del G20, ya nosotros incluso, nuestro embajador Juan Ramón de la Fuente, presentó una propuesta en la ONU sobre este tema”, agregó.

Otro de los puntos que expuso a Fink, relató, es “que se requiere un plan de apoyo a los países en vías de desarrollo, las economías emergentes, y sobre todo para los países pobres; se requiere una especie de Plan Marshall”.

No obstante, recalcó, “yo no veo nada, no escucho al Fondo Monetario Internacional, no escucho al Banco Mundial, a lo mejor como estoy muy atareado, más de lo normal, no estoy viendo noticias, pero no hay ningún pronunciamiento de ayuda, de apoyo, no con créditos leoninos, sino cooperación para el desarrollo”.

A la vez que insistió en su recomendación al Banco de México para “aguantar” y no destinar las reservas para estabilizar la moneda en este momento, llamó a la responsabilidad de todos los actores políticos y financieros.

En ese sentido, consideró como falta de sensibilidad la posición de las calificadoras internacionales.

“No es posible que descalifiquen a países que están padeciendo por el coronavirus, pudieron esperar a que se estabilice el mercado, si va a quedar así ya la moneda, si va a haber estos porcentajes de depreciación de las monedas o no va a ser así. Pasar un tiempo para emitir un fallo, una recomendación, no hacerlo en el momento más crítico”, indicó el Jefe del Ejecutivo.

También, cuestionó de nueva cuenta a los gobiernos de Rusia y Arabia Saudita por el desacuerdo en los precios del petróleo en este momento, lo cual ha hundido los precios internacionales del crudo.

Descarta recomendación para omitir cifras de violencia

Durante su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que sus colaboradores le sugirieron no incluir en el informe en brindó este domingo las cifras de seguridad relacionadas con marzo, al no estar concluido el reporte al respecto, pero decidió hacerlo porque, reconoció, hubo altos índices de violencia.

Afirmó que, “cómo todavía no está formalizado lo que sucedió en marzo, me sugerían que yo nada más hablara de enero y febrero. ¿Por qué no marzo?, porque desgraciadamente tuvimos índices altos de violencia en marzo. Y dije: no”, por lo que decidió incluir las cifras de los tres primeros meses del año.

Señaló que le preocupa las cifras de homicidio, las cuales, dijo, se alcanzaron como consecuencia del periodo neoliberal.

“Ni modo que las bandas se hayan creado en el tiempo que llevamos nosotros. Me preocupa mucho eso, cómo vamos a seguir con una política que nos dejó esta situación de inseguridad y de violencia. Al contrario, lo que tenemos que hacer es apoyar más a la gente, lo que nunca hicieron, le dieron la espalda a los jóvenes”, agregó.