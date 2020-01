El estado enfrenta actualmente un déficit de 69% de policías municipales: CDHEZ

La mayoría de las corporaciones en el estado trabaja con personal limitado. En la imagen, agentes de la capital ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

María de la Luz Domínguez Campos, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos Zacatecas (CDHEZ), informó que actualmente el estado tiene un déficit de 69 por ciento de elementos policiacos municipales, ya que se deberían tener un aproximado de 4 mil 500 y sólo se cuenta con mil 360.

“Lo que hemos detectado es que muchos de los que actualmente están en servicio no tienen lo de control de confianza y que son auxiliares; se pueden presentar muertes como es el caso de Juan Aldama, donde asesinaron al director y a un elemento que tenían los exámenes de control de confianza y sus familias quedaron en el desamparo”, dijo.

Domínguez Campos indicó que se busca un mecanismo institucional que proteja y garantice un apoyo a las familias en estos casos, a través de la comisión de atención a víctimas que se les pueda apoyar con el fondo de medidas atención, ayuda, asistencia y reparación.

En cuanto a los separos de las policías municipales de los 58 municipios, mencionó que el 54 por ciento de las instalaciones de éstos no tienen las condiciones idóneas para ser utilizados, ya que están deficientes en cuanto a infraestructura, normatividad y procesos.

“Por ejemplo, no tiene un libro de registros y con eso no se previene la desaparición forzada. Las instalaciones no cuentan con sistema de videovigilancia o no tienen un médico que certifique la salud de las personas que se encuentran privadas de su libertad”, añadió.

Comentó que hasta el momento se han presentado 3 suicidios dentro de las instalaciones de Río Grande, Jalpa y otro en Fresnillo, motivo por el que se ha recomendado la contratación de médicos que puedan reaccionar ante estos casos que se presentan en los separos preventivos, asimismo dijo que también se han subsanado las cuestiones que había en algunos municipios.

Sin embargo, aseguró que sí hay avances, pero no los suficientes, por eso se siguen haciendo recomendaciones a los municipios para que realicen estos cambios a los separos preventivos.

“En la infraestructura revisamos puertas, ventanas, que no tengan barrotes para el suicidio, circuito de videograbación, que haya agua potable, que tengan taza sanitaria que no tenga objetos al interior de la celda con el que se pueda hacer daño”.