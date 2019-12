Alberto Blanco

La Gualdra 411 / Festival Internacional de Poesía RLV 2019

La tierra es la misma

el cielo es otro.

El cielo es el mismo

la tierra es otra.

De lago en lago,

de bosque en bosque:

¿cuál es mi tribu?

–me pregunto–

¿cuál es mi lugar?

Tal vez pertenezco a la tribu

de los que no tienen tribu;

o a la tribu de las ovejas negras;

o a una tribu cuyos ancestros

vienen del futuro:

una tribu que está por llegar.

Pero si he de pertenecer a alguna tribu

–me digo–

que sea a una tribu grande,

que sea una tribu fuerte,

una tribu donde nadie

quede fuera de la tribu,

donde todos,

todo y siempre

tengan su santo lugar.

No hablo de una tribu humana.

No hablo de una tribu planetaria.

No hablo siquiera de una tribu universal.

Hablo de una tribu de la que no se puede hablar.

Una tribu que ha existido siempre

pero cuya existencia está todavía por ser comprobada.

Una tribu que no ha existido nunca

pero cuya existencia

podemos ahora mismo comprobar.