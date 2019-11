Anuncia Spauaz paro de labores en todas las unidades académicas

El líder sindical (al uso de la voz) lamentó la poca asistencia de los docentes a la asamblea del Spauaz ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ Exigen audiencia con el Rector de la Máxima Casa de Estudios

■ Existe incertidumbre respecto a pagos de fin de año: Martínez

El Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Spauaz) acordó, mediante asamblea informativa, que este próximo martes 26 de noviembre se realizará un paro de labores de 12 horas en todos los planteles de la Máxima Casa de Estudios de la entidad.

Además de que también se acordó citar este miércoles 27 de noviembre al Rector de la Universidad, Antonio Guzmán Fernández, a una reunión con el comité de huelga de este órgano sindical con el fin de que aclare cómo se realizará el pago de las tres quincenas restantes del año, días adicionales y aguinaldos.

A la asamblea sólo acudieron cerca de 100 de los más de 3 mil docentes de las diferente unidades académicas de la BUAZ, por lo que Pedro Martínez Arteaga, secretario general de este órgano sindical, afirmó que es preocupante que la afluencia a estas reunión sea tan baja y que podría ser una estrategia para diseminar la unión sindical.

“Es triste que haya compañeros que no se presentan y no se presentan porque hay una esta estrategia para que no vengan. Por ejemplo hoy, hay como cuatros eventos universitarios de manera simultánea a este y pues así no se permite la unión”, dijo.

El motivo de esta asamblea fue la falta de reconocimiento de prestaciones en los contratos colectivos, el pago de pensiones y jubilaciones y que se tiene a 936 profesores con derecho a categoría, lo que representa una erogación de más de 2 mil millones de pesos que por el momento no es factible tenerlos.

Martínez Arteaga afirmó que el secretario de Finanzas del Spauaz, Eduardo Cabrera, recibió durante la asamblea una llamada del Rector, en la que se le comunicaba ya tener el recurso para el pago de la segunda quincena de noviembre. “Yo quiero ser muy pesimista y me imagino que sólo es una adelanto del recurso de 2020. Haciendo un descobijo de recurso para el próximo año. Tapando un hoyo y abriendo otro en futuro”.

Para el cierre de este 2019 se estima que se necesiten 400 millones de pesos para pagar tanto a trabajadores y docente las tres quincenas restantes del año, los días adicionales, el aguinaldo y el pago de la prima de antigüedad de octubre y noviembre.