Refrenda López Obrador su apoyo a los zacatecanos y a Gobierno estatal

El presidente Andrés Manuel López Obrador visitó el Hospital Rural de Pinos ■ foto: cortesía

■ Anuncia que el presupuesto para salud en 2020 tendrá un incremento de 40 mil mdp

■ Emprenderán 4 acciones: que no falten medicamentos, enfermeras, médicos y especialistas en ningún nosocomio

■ Buscarán mejorar las instalaciones de los hospitales y terminar los que están inconclusos

■ Tello pide que continúe el respaldo para la construcción de la carretera Zacatecas-Aguascalientes y que permanezca la Guardia Nacional en el estado

■ Solicita apoyo para que se concluya el Hospital de la Mujer de Fresnillo

Andrés Manuel López Obrador volvió al municipio de Pinos, Zacatecas, por segunda vez en cuatro meses y lo hizo para entablar un diálogo con la comunidad y con el personal del Hospital Rural del lugar como parte de su gira por nosocomios de todo el país.

En el evento, el mandatario nacional anunció que el presupuesto para salud del año 2020 tendrá un incremento de 40 mil millones de pesos, mismos que se destinarán a cuatro acciones con el objetivo de mejorar el sistema a nivel nacional.

La primera acción, anunció el mandatario nacional consistirá en que no falten medicamentos en ningún rincón del país, pues si las “Sabritas” y la “Coca-cola” llegan, por qué no habrían de hacerlo las medicinas. El responsable de que esto suceda, dio a conocer, será Alejandro Calderón Alipi.

La segunda acción consistirá en que no falten enfermeras, médicos y especialistas en ningún nosocomio, pues el Hospital Rural de Pinos carece de los últimos porque han decidido darle prioridad a las ciudades o irse por cuestiones de inseguridad.

La tercera acción buscará mejorar las instalaciones de los hospitales y terminar los que se encuentran inconclusos, que “son muchos” declaró el presidente, para lo cual se tomará en cuenta el Hospital de la Mujer de Fresnillo para el cual el gobernador Alejandro Tello pidió ayuda para su conclusión, misma que se hará, además de la contratación de la plantilla anunció López Obrador.

Por último, la cuarta acción que dio a conocer el presidente será la basificación de todos los trabajadores del Sector Salud que aproximadamente son 80 mil, por lo que se buscará darles estabilidad laboral y crear tabuladores para aumentar el sueldo de quien tenga más antigüedad y así ellos, con conciencia, sirvan al pueblo.

Se va avanzando en el gobierno, aseguró López Obrador, y es importante que el pueblo sepa y tenga elementos que le digan que así es, pues dijo que no debe haber divorcio entre gobierno y pueblo pues ahora hay una democracia participativa y no representativa, por lo que reiteró que se va bien, sentando las bases para un verdadero cambio de la vida pública del país.

Y la fórmula que el país vaya bien, dijo, es acabar con la corrupción ya que ésta es el principal cáncer que estaba destruyendo a México y aunque reconoció que no ha desaparecido, el presidente aseguró que ya no se da “arriba”, porque ya no se malgasta, ni se derrocha y no hay lujos, ni pensiones de 5 millones mensuales a ex presidentes ni un avión presidencial cuyo costo equivale a 38 años de presupuesto para el municipio de Pinos.

En el caso de las medicinas, el mandatario nacional señaló que los políticos de la anterior administración tenían monopolizada la venta hasta en un 70 por ciento mediante tres empresas que además no eran laboratorios, sino solamente distribuidoras que se hacían de aproximadamente 630 millones de pesos. Sin embargo, advirtió, todo eso se ha acabado, a pesar de resistencias y chantajes.

A decir de López Obrador, ha sido gracias al combate a la corrupción que ahora se tiene más presupuesto y sin aumentar impuestos, sin endeudar al país, solamente con austeridad republicana y con el ahorro que han generado.

Con dicho dinero, informó, 5 mil 795 adultos mayores de Pinos están recibiendo un apoyo bimestral de 2 mil 550 pesos, mientras que 330 niños y niñas del mismo municipio que tienen alguna discapacidad, han sido pensionados bimestralmente con la misma cantidad que los adultos mayores.

De igual manera dio a conocer que 3 mil 179 estudiantes de nivel básico en Pinos cuentan con beca, lo mismo que 2 mil 242 alumnos de prepa y 42 estudiantes de nivel medio superior. Además de que a otros 250 jóvenes que no estudiaban ni tenían empleo se les incluyó en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro mediante el cual por fungir como aprendices de un trabajo obtienen una beca de 3 mil 600 pesos mensuales.

Por el lado del campo, López Obrador informó que hasta el momento 43 productores han sido beneficiados con el Crédito Ganadero a la Palabra, mientras que otros 6 mil 894 campesinos han recibido distintos tipos de apoyo. “La justicia tarda, pero llega cuando hay voluntad” dijo, y ahora todo esto es posible porque ya no hay corrupción, y para que no la haya los apoyos se les entrega directamente a los beneficiados en efectivo o tarjeta.

El presidente reconoció que la carencia de bancos en las cabeceras municipales ha sido un problema para el cobro del apoyo, por lo que anunció que pronto se crearán en el país 13 mil Bancos del Bienestar Social, para que todos los pueblos y comunidades tengan acceso a los servicios de pago.

“Yo voy a apoyar

a todo en Zacatecas”

Andrés Manuel López Obrador refirió que su relación con el mandatario estatal Alejandro Tello Cristerna es buena, porque han entendido que “la patria es primero” y que el distingo partidista se debe ir “al carajo… al basurero de la historia”.

En ese sentido, adelantó que junto al gobierno de Zacatecas están trabajando en un programa para dar mantenimiento a las escuelas y que sean las instituciones mismas quienes manejen su presupuesto, sin embargo, dijo que serán los comités de padres de familia quienes recibirán el apoyo para que ellos lo ejerzan en la escuela ya sea en mantenimiento general o creación de aulas. Aquellas escuelas que tengan más de 100 alumnos recibirán incluso hasta 500 mil pesos.

Este apoyo se iniciará primeramente con 103 escuelas cuyo presupuesto para esta primera etapa será de 20 millones de pesos. Pero la condición que puso el presidente es que quien ocupe el puesto de tesorero de este comité de padres de familia debe ser mujer, “porque son más honestas que los hombres”.

Por su parte, el gobernador de Zacatecas agradeció el compromiso del presidente hacia el Sector Salud y con la entidad propia, pues nunca, dijo, un presidente había visitado tantas veces al estado en un año. Tello Cristerna aprovechó la ocasión para solicitar que continúe el respaldo para la construcción de la carretera Zacatecas-Aguascalientes, para que permanezca la Guardia Nacional aquí y para que se concluya el Hospital de la Mujer de Fresnillo.

En su momento, Lilia Díaz Moreno, directora del Hospital Rural de Pinos, el que cumple 26 años de atender a cerca de 90 mil personas de la región, solicitó el apoyo para un mayor número de camas, más médicos residentes, la ampliación del área de urgencias y la creación de un albergue comunitario.

La visita de Andrés Manuel López Obrador se dio en una coyuntura polémica con respecto a trabajadores del Gobierno de México, pues apenas el fin de semana personal que trabaja como Servidores de la Nación “reventaron” la asamblea del distrito 3 de Morena, mientras que el lunes por la noche en el propio municipio de Pinos, el joven Axel Flores Lozano, también Servidor de la Nación, fue asesinado, temas que quedaron fuera de todo discurso en esta reciente visita.

Esos temas no fueron abordados por autoridad alguna y no se permitió a la prensa hacer entrevistas. Desde el domingo este medio ha buscado a la delegada Verónica Díaz y hasta la fecha no se tiene algún posicionamiento sobre el tema de los Servidores de la Nación que participaron como porros de las asambleas de Morena.