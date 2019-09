Zacatecas no está excluido de proyectos de desarrollo importantes: Mario Delgado

Mario Delgado Carrillo, diputado federal por Morena ■ foto: miguel ángel núñez

■ Afirma que proyectos que se promueven en el sur y sureste del país beneficiarán al estado

■ “Necesitamos que el pastel de la economía se haga más grande para que la rebanada de todos sea mayor”

■ Paquete económico de 2020 prevé austeridad, no aumento de impuestos ni a precios de combustibles, no deuda, mayor reasignación en programas sociales e infraestructura

■ Los proyectos prioritarios para el Gobierno Federal son el programa de apoyo a adultos mayores y el programa de becas para 10 millones de jóvenes

■ En infraestructura, las obras importantes son el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, el Tren Transístmico y la Refinería Tres Bocas

La política del Gobierno Federal no distingue geografías o territorios y el hecho de que se promuevan inversiones y proyectos de desarrollo en el sur y sureste del país “terminarán beneficiando a Zacatecas y al resto del país. Lo que necesitamos es que el pastel de la economía se haga más grande para que la rebanada de todos sea mayor”, afirmó Mario Delgado Carrillo, diputado federal por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“Si ves a nuestro país en un mapa y pones colores por la diversa actividad económica, estaría partido en tres: el norte con mayor actividad económica, con mayor dinamismo; el centro del país, empujado por la zona metropolitana del Valle de México; y el sur y sureste que ha tenido caídas en su economía”, expuso.

Insistió en que Zacatecas no está excluido de proyectos de desarrollo importantes, pues los que se promueven en el sur y sureste del país beneficiarán al estado.

Indicó entonces que, ante el decrecimiento económico que se ha registrado en esa región del país históricamente abandonada, se requiere que se impulse su desarrollo, lo que favorecerá al resto del país.

Por otra parte, informó que está comenzando el análisis y la discusión del presupuesto y ello terminará el 20 de octubre con la aprobación de la Ley de Ingresos en la Cámara de Diputados y el 15 de noviembre para aprobar el Presupuesto de Egresos.

“Se recibió el pasado 8 de septiembre un paquete responsable. Sabemos que a nivel internacional hay muchas turbulencias, la economía global viene hacia la baja y el gobierno presenta un presupuesto y una Ley de Ingresos seria y sólida, y fortalece la salud de las finanzas públicas, los equilibrios macroeconómicos, a la vez que consolida la política de austeridad y reasigna los recursos a través de los programas sociales y los proyectos de infraestructura que son los que pueden aumentar el potencial de crecimiento económico de nuestro país”, expuso.

Durante su visita a Zacatecas para asistir al Primer Informe Legislativo del diputado federal, Óscar Novella, Delgado Carrillo dijo que el paquete económico para el 2020 contempla austeridad, no aumento de impuestos, no aumento de precios de los combustibles, no endeudamiento y mayor reasignación en programas sociales, y proyectos de infraestructura.

Consideró que la Secretaría de Hacienda “no tiene una visión exageradamente optimista, sino que el tema de la inflación, el crecimiento económico y el precio del petróleo está con los consensos del mercado: del Banco de México, bancos y las calificadoras”.

En ese sentido señaló que el paquete económico es responsable y ha sido bien recibido por el mercado; por ejemplo, la meta de alcanzar 0.7 del superávit del Producto Interno Bruto, lo que significa que el gobierno no va a gastar más de lo que ingresó, y que el tamaño de la deuda de México no va a crecer.

“No estamos endeudando a las nuevas generaciones, tampoco se están aumentando impuestos, se sigue el compromiso de que no haya más gasolinazos y se aumenta el gasto en la gente y en la infraestructura; no es magia, es la austeridad republicana, es quitar excesos, privilegios, despilfarros del gobierno y atacar la corrupción. Todo eso genera recursos y esa bolsa es la que está permitiendo la mayor inversión social en la historia de este país”, comentó el legislador.

Delgado Carrillo señaló que los proyectos prioritarios para el Gobierno Federal son el programa de apoyo a adultos mayores, de forma que 8 millones de ellos cuenten con pensión universal, y el programa de becas para 10 millones de jóvenes.

En el rubro de infraestructura, expuso que la prioridad en el presupuesto del 2020 es el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, el Tren Transístmico y la Refinería Tres Bocas, y para Zacatecas “seguramente traen obras en específico”.

Subrayó que el presupuesto “nunca va a alcanzar para satisfacer las enormes necesidades que tenemos aquí en Zacatecas y en todo el país, pero hay que ver de dónde venimos, nos dejaron con una economía en muy malas condiciones”.

Además, recordó que el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador es el cambio no sólo de régimen político, sino del modelo económico, y aunque ello no es fácil, el presupuesto del próximo año prioriza los temas importantes, sin que “se lo roben los políticos corruptos”.

En el caso de los estados, Delgado Carrillo refirió que en este 2019 hubo el mayor aumento del presupuesto en los últimos 15 años en la bolsa de aportaciones federales, y para el 2010 también hay más recursos para las entidades y municipios.

Sin embargo, “lo que están extrañando los gobernadores es el recurso etiquetado del Ramo 23, ese ya lo desaparecimos porque dio lugar a la corrupción con los famosos moches. Había proyectos bien intencionados, pero hubo muchos otros que eran un mecanismo para la corrupción”.

Respecto a los conflictos internos que están surgiendo en Morena, consideró que el partido debe reorganizarse y tomar definiciones, porque la misión ahora debe ser consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación y que dure muchos años.

Entre los aspectos que se deben definir está la relación con el Gobierno Federal, con los gobiernos estatales de oposición, con los Congresos locales, con las fracciones parlamentarias, cómo mantenerse como instrumento de los movimientos sociales y cómo formar a los cuadros, todo ello para fortalecer sus principios y valores.

En ese contexto, Delgado Carrillo manifestó que, al ser un proceso inédito, “hay jaloneos naturales, pero quienes estamos aquí debemos ser corresponsables y tenemos que ser conscientes del momento histórico que estamos viviendo”.

No obstante, opinó que los problemas internos pueden resolverse haciendo lo que hubiese hecho López Obrador como presidente de Morena: volver a la base, organizar, comunicar, informar, formar comités, ir a un proceso de renovación abierto, público y transparente, sin estarse jaloneando padrones, que haya debates, que surjan los mejores liderazgos y que entre la militancia decidamos. En el caso de la dirigencia, utilizar una encuesta, pero ahora resulta que hay algunos que dicen que no”.

“Es tiempo de escucharnos en Morena, nos hemos dejado de escuchar, y organizarnos y poner siempre por delante el proyecto de la Cuarta Transformación, y recordar lo que siempre nos dice Andrés Manuel: la lucha no es por los cargos, la lucha es por los principios, los valores y por la transformación del país. Si tenemos claro eso, Morena va a salir fortalecido”, concluyó.