Debaten sobre la revocación de mandato Alejandro Enríquez y Óscar Novella

Discutieron el tema en el programa radiofónico Sound Politicón ■ foto: miguel ángel núñez

■ El diputado federal explicó la iniciativa que ya fue aprobada en San Lázaro

■ Este mecanismo aprobado es “tramposo”, opinó el presidente estatal de Coparmex

La revocación de mandato fue el tema abordado durante la más reciente emisión del programa Sound Politicón, conducido por el director de La Jornada Zacatecas, Raymundo Cárdenas Vargas y el comentarista, Carlos Galaviz.

Para debatir en torno a este tema, los invitados fueron Alejandro Enríquez, presidente estatal de la Coparmex y el diputado zacatecano federal por Morena, Óscar Novella, quien inició explicando la iniciativa que ya fue aprobada en San Lázaro.

“La semana pasada se aprobó el proyecto de reforma constitucional por el que se establece la revocación de mandato y la consulta popular. Se trata de dos figuras constitucionales, por un lado, la revocación de mandato, que es la cancelación de las facultades del Ejecutivo a través de una pregunta que se le hará a la sociedad mexicana”.

Aquí, el dirigente patronal interrumpió al legislador para apuntar que este mecanismo aprobado es “tramposo”, y a partir de ese momento y hasta el final del programa, se dedicó a señalar la “trampa” que encontraba en la formulación de la pregunta que se realizará al tercer año de gobierno.

¿Es lo mismo revocación que permanencia?, preguntó en varias ocasiones Enríquez, y él mismo contestaba que no, son antónimos. “Esos son los efectos, aquí es donde viene la trampa, la pregunta no dice hay que removerlo, sino ¿quiere que permanezca?”.

No es lo mismo preguntarle a alguien si quieres que se vaya o quieres que se quede, insistió el dirigente de la Coparmex. A lo que Novella contestó que más allá de las interpretaciones que se puedan dar, como en este caso, lo relevante es que, a partir de ahora, la ciudadanía podrá decidir si continúa o no al mando el ejecutivo del país. Me parece un acto de valentía, sintetizó, pues podría perder la consulta.

“¿Qué pasaría si pierde la consulta?, lanzó Enríquez, “pues tendrán que hacerse nuevas elecciones y esto costará, ¿en dónde está el ahorro? Aquí, Cárdenas Hernández intervino con otra pregunta, pero ¿qué no es positivo para un sistema democrático este tipo de medidas?, y mencionó casos como el sistema parlamentario español o el estadounidense.