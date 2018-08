Dejaré que tribunales “pongan en su lugar a cada quien”: Luis Medina, respecto a señalamientos en su contra

Foto: ALMA RÍOS

Una nota y una columna periodísticas lo implican como receptor de recursos sin justificar, en carácter de trabajador en la pasada y en la actual administración estatal

El líder de la fracción parlamentaria de Morena en la 62 Legislatura local interpondrá una denuncia por estos hechos

“Quiero dejar perfectamente claro que no he trabajado un minuto de mi vida ni en el gobierno de Miguel Alonso ni en el gobierno de Tello y que nunca he recibido un solo centavo”, sostuvo

Luis Medina Lizalde dejará que tribunales “pongan en su lugar a cada quien”, respecto de los señalamientos que esta mañana lo implican como receptor de recursos sin justificar, en carácter de trabajador en las administraciones del ex gobernador Miguel Alonso Reyes y el actual mandatario del estado, Alejandro Tello Cristerna, aparecidos tanto en la nota periodística de Lorena Gutiérrez, reportera del diario local NTR, como en la columna del periodista Francisco Reynoso Tripe Erre, quienes citan en sustento un presunto dictamen de la cuenta pública 2016.

El líder de la fracción parlamentaria de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la 62 Legislatura dio a conocer en conferencia de prensa que interpondrá una denuncia por la vía penal por estos hechos para que sean autoridades del Poder Judicial del estado quienes los aclaren.

En el registro periodístico de Gutiérrez se afirma que la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó en su revisión a la Secretaría de Administración que Medina Lizalde recibió sueldos por “miles de pesos –sin justificar-“ como trabajador en las dos recientes administraciones gubernamentales priistas.

La nota cita también los nombres en misma circunstancia del diputado electo por el Partido del Trabajo (PT), Alfredo Femat Bañuelos, y la actual diputada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Norma Castorena Ballereza, y así como la legisladora María Elena Nava de Nueva Alianza (PANAL), entre otros, y refiere los apartados donde presuntamente se registran los sueldos no justificados.

Agrega el caso del también senador electo por Morena, José Narro Céspedes, como receptor en su calidad de representante legal del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ) de recursos no justificados. Mientras tanto, Reynoso refiere a Medina Lizalde como “aviador” de Miguel Alonso Reyes, y agrega más nombres en la que señala como una amplia lista.

En su postura al respecto, el diputado morenista manifestó: “Quiero dejar perfectamente claro que no he trabajado un minuto de mi vida ni en el gobierno de Miguel Alonso ni en el gobierno de Tello y que nunca he recibido un solo centavo. Entonces, para que la gente tenga muy claro eso y que sean los tribunales los que aclaren; he decidido presentar una denuncia penal para que quede todo mundo en condiciones de probar lo que se afirma, yo solamente les digo que desmiento totalmente esa información”.

Medina Lizalde precisó también que en ningún momento fue informado por la ASE de tener algún señalamiento. Dijo incluso que ni siquiera el propio presidente de la Comisión de Vigilancia de la 62 Legislatura “conoce el contenido” de la citada cuenta pública, según le manifestó esta misma mañana. “Y claro que está muy sorprendido porque se supone que hasta antes de aparecer esa información era el único que la tenía”.

Precisó que no es su interés averiguar la fuente de donde procede la presunta información “porque donde esté es absolutamente falso –lo que se señala- y no necesito esperarme a ninguna aclaración sino que procedo a la denuncia penal con toda decisión”.

Su reacción a la pregunta de si la filtración pudiera provenir de “fuego amigo”, fue reír y manifestar una amplia sonrisa para luego contestar al reportero: “Pues es que yo no soy mal pensado mi amigo… ¿eh? Hay gente que no ha tomado algunas cosas con sentido del humor precisamente, pero yo creo que los tribunales son los que van a poner en su lugar a cada quien”.