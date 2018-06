Aunque viví una guerra sucia en campaña, se manejó una operación de propuestas: Chávez

Julio César Chávez Padilla, candidato a la alcaldía de Guadalupe por la coalición Juntos Haremos Historia ■ FOTO: MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ

■ “Puede darse la compra de votos, lo que no se puede comprar será la voluntad libre”

■ Dice que inquieta a la gente el tema de seguridad, ya que se tiene la percepción que Guadalupe es una de las ciudades más peligrosas del estado

Julio César Chávez Padilla, candidato a la alcaldía de Guadalupe por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dijo que durante esta campaña se vivió una guerra sucia por parte del gobierno municipal de Guadalupe que encabeza el Partido Revolucionario Institucional (PRI) lo cual se dio ante la desesperación y por el resultado de encuestas que lo ubican con un amplio margen de una tendencia de votación efectiva irreversible a favor.

Entre algunas cuestiones que se aclararon, fue la de un accidente automovilístico en el que una de las personas que estuvo involucrada, aclaró la situación. “La verdad siempre reluce, como este accidente que manejaron, como la señora que sale en cada campaña de los Flores Mendoza que grita y dice mentiras a uno y a otro, pero se dijo la verdad” puntualizó.

Aunque sabe que vendrán más acciones de este tipo en próximos días, son situaciones que se declaran sin pruebas. Para Julio César Chávez la ciudadanía cada vez más tiene acceso a información, y puede conocer de primera mano la verdad.

“Los señalamientos que hemos hecho en cuanto a las mentiras e incumplimiento del gobierno municipal de Guadalupe, de quien hoy pretende reelegirse están basadas en datos, en evidencias”, subrayó.

Sin embargo, consideró que manejó una campaña de propuestas de cercanía con la gente, donde se logró conformar un gran equipo. Y de este mismo acompañamiento hubo una retroalimentación para trabajar en compromisos en beneficio de los guadalupenses.

Señaló que lo que lo ha colocado con 15 puntos de ventaja de otros candidatos es el respaldo de la ciudadanía, que está consciente del olvido de sus gobernantes en los últimos años. Y que no se debe repetir la historia, pues quieren un cambio verdadero.

Aunque adelantó que el día de las elecciones puede darse la compra de votos, lo que no se puede comprar será la voluntad libre y decisión de los ciudadanos, quienes deben tomarse su tiempo para salir a ejercer su voto.

Y que estas propuestas vertidas tanto por el equipo de Chávez con las que surgen de los ciudadanos, sean trabajadas en una visión compartida, con la intención de rescatar a Guadalupe, de acuerdo con el candidato.

Mencionó que en su andar por el municipio y sus comunidades, algunas de las inquietudes que escuchó de los ciudadanos fue el tema de seguridad, ya que se tiene la percepción que la cabecera municipal es una de las más peligrosas del estado.

En segundo lugar, el tema de los servicios públicos. Por lo que se ha recibido de buena manera su propuesta de la municipalización del agua potable y de la municipalización de transporte y vialidad.

Y otra más, es que se siga atendiendo y buscando a los ciudadanos, y que se les abra la puerta de la oficina del alcalde, para que sean atendidos. Contrario, a lo que actualmente pasa con la administración municipal, señaló.

“Antes la atención era algo que la ciudadanía nos reconocía, a mí me decían ‘que bueno que aunque es la una de la madrugada, nos atienden’ y ahora nos dicen que no se les atiende a ninguna hora, parece que no quieren responsabilizarse del cargo que ocupan”, indicó el candidato de Morena.

Dice que en su andar en esta campaña ha recogido un buen ánimo de la ciudadanía, pues se ha encontrado a personas que tienen 50 años sin ejercer su voto. Y que en este proceso electoral piensan hacerlo por Morena.

Para el candidato es importante que exista una sociedad crítica, que exija a quienes ocupan un cargo púbico, a que den resultados. Que se evalué a los mismos y que se hagan las propuestas necesarias, para que en conjunto se pueda tener un mejor municipio, expuso.

Por eso se harán visitas itinerarias a diferentes barrios y comunidades, para llevar los servicios y trámites a quienes por diferentes circunstancias se les dificulta trasladarse hasta las oficinas del ayuntamiento.