Ex legisladores, ex rectores e intelectuales solicitan a López Obrador que acoja a niños migrantes

Raymundo Cárdenas Hernández entregó el documento a AMLO ■ FOTO: COSME RADA

Ex legisladores, ex rectores de la Universidad Autónoma de Zacatecas e intelectuales entregaron un documento a Andrés Manuel López Obrador, en que le solicitan que acoja a niños migrantes, luego de que se dio a conocer en medios de comunicación que al menos 3 mil menores de edad connacionales permanecen prisioneros por autoridades de Estados Unidos, al ser separados de sus padres indocumentados.

La misiva señala que durante la campaña electoral por la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump construyó su plataforma electoral con un discurso nacionalista y proteccionista de la economía de ese país que definía a la migración mexicana, su economía y el Tratado de Libre Comercio, como un peligro para su nación. Planteando reducir la migración irregular, promover la deportación masiva de 5.9 millones de mexicanos, la construcción de un muro pagado por México y cambiar a fondo el TLC en función de sus intereses o cancelarlo.

Al llegar a la presidencia de Estados Unidos su plataforma de campaña se ha convertido en programa de gobierno e intensificado la criminalización de la migración mexicana, se han incrementado las penas, las redadas y deportaciones, se sancionan las exportaciones mexicanas, presiona a las empresas norteamericanas para que no inviertan en México y se promueve una revisión del TLC que luego de 8 reuniones trinacionales está al borde de su cancelación.

En el inicio de 2018 incrementó la guerra económica, comercial, política y migratoria contra México, condicionando el avance de las discusiones del TLC a la construcción del muro, lo mismo sucede con el futuro de 1.8 millones de” dreamers” que negocia con el Congreso norteamericano a cambio del financiamiento de esa construcción.

En los últimos dos meses se ha profundizado la guerra económica, política, migratoria y comercial contra México, se gravan las exportaciones mexicanas de acero y aluminio y otros productos, se modifica el marco legal para criminalizar el ingreso indocumentado a aquel país, ya no como falta administrativa, sino como crimen y cárcel directa, profundizando con ello un proceso que ya venía creciendo en años previos: la separación de los niños y sus padres deportados del interior de Estados Unidos.

En los últimos meses bajo la nueva normativa y la consigna “tolerancia cero” hacia la migración indocumentada, se detiene a las familias en la frontera y en el interior del país, se les separa de sus hijos menores y se les interna en prisiones, campos militares y jaulas metálicas, afectando esta medida a más de 3 mil menores detenidos en la frontera con Texas y en estados vecinos; el trato a esos niños, mayoritariamente de El Salvador, Honduras y Guatemala y en menor medida de México, se ha convertido en una verdadera crisis humanitaria que genera el repudio mundial y obliga a Trump a tomar una acción ejecutiva de suspender la separación familiar inicial a partir de ahora. Pero, por lo que se sabe hasta hoy, no se descriminaliza la migración irregular, se mantienen los procesos judiciales contra los padres y al final la separación será definitiva. Desaparece la jaula de acero, pero, persiste la jaula jurídica.

Sr. Candidato: Ante esa crisis humanitaria de los niños migrantes le proponemos que, una vez que sea oficialmente reconocido como presidente electo de México, se pronuncie por rescatar a todos los niños migrantes indocumentados mexicanos separados de sus padres, apoyar legalmente los litigios de ellos en Estados Unidos para lograr su reunificación, y ofrecer asilo político a todos los niños migrantes indocumentados centroamericanos y a sus padres detenidos en Estados Unidos, apoyando el regreso a sus países o si lo desean respaldando su integración en México.

Esta propuesta es coherente con la tradición de solidaridad migrante mexicana desde el General Lázaro Cárdenas con la diáspora española, los migrantes de América del Sur en los años setenta y recientemente la solidaridad del pueblo de México con los migrantes de Haití en la Frontera de Tijuana.

Esta iniciativa puede formar parte de agenda de transición que Usted planteará al presidente en funciones a partir del día 3 de julio.

La misiva es firmada por los ex rectores de la UAZ, Jesús Manuel Díaz Casas, Jorge E. Hiriart Estrada, Francisco Flores Sandoval y Rogelio Cárdenas Hernández.

Asimismo, Aquiles González Navarro, ex procurador de Justicia de Zacatecas; Francisco Valerio Quintero, ex presidente del IEEZ; Rodolfo García Zamora, docente-investigador de la UAZ y Raymundo Cárdenas Hernández, ex Senador de la República.