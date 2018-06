El Santo Oficio Tres

La Gualdra 343 / Río de palabras

¿Se oía el ruido de las olas?

Gustavo Sainz

¿Y las sirenas? ¿A dónde se fueron las sirenas? No están con los pechos al aire en los islotes. Asoleándose en los riscos de los arrecifes. Aireando sus cabelleras rubias, risadas, morenas, onduladas, pelirrojas, sentadas en las rocas de los riscos, con el torso desnudo, y su canto embriagador. ¿A dónde se fueron? ¿Se contrataron en algún circo gabacho? ¿En los tugurios de la frontera? En los islotes y en los riscos cantaban canciones de Natalia Lafurcade, de Chabuca Granda, de Consuelo Velázquez, de Violeta Parra… Se fueron de gira como cancioneras por las ciudades y pueblos del país.

Los riscos de los arrecifes están vacíos. Y los islotes estrán poblados con pelicanos, gaviotas, y pájaros….

Se fueron con su música a otra parte

¿Entraron a formar parte de la tournée del circo?

Gorda, bizca, azul, con las orejas grandes, la vaca me sigue mirando con su mirada boba…

¿Andan de monjas misioneras en África? ¿O en la Amazonia?

Yo no me muevo… Me quedo quieto.

Sigue nevando en Europa.

Llueve, después de dos días de tormentas eléctricas cae la primera lluvia de primavera.

Frente a mí las dos gallinas amarillas y gordas, con ojos saltones y la panza llena de monedas.