Las nuevas generaciones buscan dar un mensaje que aborde temas sociales

En un país donde los jóvenes conviven entre la violencia, la corrupción y la falta de oportunidades, las nuevas generaciones están confiando en sus capacidades y cambiando la mentalidad de muchas personas a través del arte y la cultura, coinciden los integrantes de la legendaria banda de ska mexicano, La Matatena.

Con sus canciones, se encargan de llevar un mensaje con contenido social sobre situaciones que viven diariamente en el barro y en la calle, pero que invita a niños, jóvenes y adultos a divertirse y a bailar.

Sobre todo en un momento en el que a los jóvenes les interesa involucrarse en el tema de arte y cultura, lo cual se demuestra con el nacimiento de diferentes talleres y propuestas artísticas de adolescentes, dice Alintzin, quien se encarga de Fire Dancer y coros.

Bien se pudo elegir el tema del amor y entrar en una línea comercial. Sin embargo, con mucha creatividad y sin dejar de lado una realidad, La Matatena logró elaborar canciones con estas temáticas, de una manera que fuera fácil de entender, dice Chombo, vocalista de la agrupación.

Opinó que a diferencia de hace 20 años, las nuevas generaciones que buscan dar un mensaje en el que se aborden temas sociales, ya no se encuentran con una represión violenta, pero sí una censura o falta de espacios.

Fue en las letras de las canciones donde plasmaban sus inconformidades, sus vivencias, las incongruencias e injusticias de la vida. Este trabajo fue lo que nutrió líricamente a la banda, dice su fundador y baterista, Manolo Romero.

Cuenta que no fue fácil abrir la brecha del camino del ska en México, pues era un género no popular en el país y existía poca información al respecto de bandas y material discográfico, ya que no se tenía la ventaja del Internet.

Fue por medio de comunicación en cartas que conocieron a The Skatalaties y a los argentinos Los Fabulosos Cadillacs, los cuales influyeron en la banda. Y así comenzaron a jugar con la mezcla de sonidos punk y pop.

El baterista recuerda que a finales del 91 fue cuando se conforma la primera alineación de la banda. Eran jóvenes de 15 años intentando hacer música, dice Manolo. Afortunadamente pudieron investigar más sobre la música ska de forma lírica.

No había redes sociales en ese entonces y su fuente de música y de información era el tianguis sabatino del Chopo, donde encontraron los primeros discos de bandas de ska como Madness.

Conocieron a Francisco «Paco» Valencia, quien representaba en aquel entonces a la Santísima Trinidad y el cual, junto con Manolo Romero, hacían las primeras tocadas de ska en las colonias de la Campestre Aragón.

En un primer evento de ska en Campestre Aragón, La Matatena alternó con Los Estrambóticos y Santísima Trinidad.

“Éramos la primera banda con 14 integrantes, y gestionábamos toquines en los patios de las casas. Así empezamos a conocer a bandas que pululaban como La Santísima Trinidad y con Los Estrambóticos, aunque no había un movimiento como tal”, dice Manolo.

Señala orgulloso que sus padrinos musicales fueron los integrantes de la legendaria banda de rock mexicano Tex Tex. En un concierto de rock urbano en la Arena López Mateos, donde alternaron on bandas como El Tri, El Haragán, Nex-t.

Chombo comparte que anteriormente las tocadas se hacían en bodegas y había bandas como Los Espectros de tu Jefa. Aunque solamente acudían cerca de 30 o 40 personas, pues no se tenía mucho público de ska.

Sin embargo, en el año del 98, después de que surgieran movimientos estudiantiles, éste género volvió a retomar fuerza y comienzan a organizarse conciertos masivos en Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Actualmente, La Matatena la conforma Juan Carlos, en la guitarra; Oscar Méndez, en el teclado; Omar Romero, en el saxofón; Rogelio, en la trompeta, y Ramiro, en el saxofón barítono.

La Matatena fue la primera banda de ska mexicana en aparecer en un soundtrack de la película Sexo, Pudor y Lágrimas con la canción Café para Ocho. Además de ganar dos premios como mejor vídeo clip musical con Pantalla de Cristal.