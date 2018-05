Operativos en Jerez concluyen con 5 detenidos y 2 mil 200 litros de hidrocarburo asegurado

Armas aseguradas a presunta célula criminal, en un rancho en la salida a Tepetongo FOTOS: LA JORNADA ZACATECAS

Se decomisaron 11 armas, 8 largas y 3 cortas; 304 cartuchos útiles y 5 vehículos

Zacatecas podría ser ya ligar de venta de combustible robado, informó el titular de la SSP

Policía Estatal no ha recibido solicitudes para apoyar con seguridad a algún candidato

Cinco detenidos; 8 armas largas, 3 cortas y 304 cartuchos útiles asegurados; 5 vehículos decomisados y 2 mil 200 litros de hidrocarburos. Éstas son las cifras de dos operativos distintos realizados por la Policía Estatal Preventiva este jueves en el municipio de Jerez.

En el primero, informó el secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos Hernández, comenzó con un reporte ciudadano en la cabecera municipal de Jerez. Cuando los agentes circulaban por esta localidad, expuso, fueron abordados por un ciudadano quien reportó “que frente al rancho Don Hilario, en la carretera federal 23, en la salida a Tepetongo, estaban varios hombres con armas y a un costado había un vehículo con vidrios polarizados”.

Los uniformados solicitaron apoyo aéreo al helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y se trasladaron por tierra al lugar. Conforme se acercaban, advirtieron la presencia de un hombre con un arma de fuego en la mano a pocos metros de la entrada al rancho referido.

Tras solicitarle que dejara el arma, el sujeto huyó hacia la parte posterior de la propiedad, donde se encontraban otros cuatro vehículos. Alrededor de estas unidades motrices se encontraban hombres armados que apuntaban hacia el helicóptero, según reportaron los tripulantes de la aeronave.

Los elementos que se encontraban en tierra procedieron a acercarse al lugar para asegurarlo. El secretario sostuvo que tras un intercambio de disparos se detuvo a cinco personas. Tres de ellas habían comenzado a huir, pero fueron alcanzadas por las autoridades después de haber recorrido unos metros, mientras que las otras dos “se tiraron al piso sin oponer resistencia”.

Tras señalar que no se registraron ni muertos ni heridos, Camberos Hernández señaló que los detenidos son César, de 33 años y originario de Chihuahua, pero con domicilio en el estado de Durango; Guadalupe, de 19 años y vecina de Malpaso; Manuel, de 28 años y habitante de Jerez; Gilberto, de 20 años y con domicilio en el Estado de México y, por último, Jorge Luis, de 19 años y originario de Enrique Estrada.

Respecto a estas personas y al trascendido de que una de ellas el líder de una célula delincuencial que opera en este municipio, el secretario apuntó que “sí sabemos que pertenecen a un grupo criminal, pero estamos corroborando la información de qué lugar ocupan dentro de esa estructura”.

Al revisar sus pertenencias, dijo el funcionario, se encontraron 8 armas largas, 5 de ellas de las conocidas como cuerno de chivo, 3 armas cortas, 21 cargadores y 304 cartuchos útiles de diferentes calibres, 14 dosis de droga, entre mariguana y cocaína y 5 vehículos, uno sin placas y el resto provenientes de Jalisco, el Estado de México, Baja California Sur y Tlaxcala.

Posible venta de gasolina

robada en Zacatecas

En el segundo hecho, apuntó que los policías estatales circulaban por la carretera estatal que conduce de Jerez a Tepetongo cuando hallaron un tractocamión con placas de la Ciudad de México, “al parecer descompuesto”.

Al detenerse para “auxiliar al posible conductor”, narró el secretario, se dieron cuenta de que éste no se encontraba en la unidad y que no había persona alguna cerca del lugar. Se corroboró, dijo el secretario, que la unidad no tenía reporte de robo en Plataforma México ni en el Registro Público Vehicular (Repuve).

Al revisar los alrededores, los policías encontraron seis contenedores de plástico blanco con un líquido rojizo. Se trataba de 2 mil 200 litros de hidrocarburo, “al parecer gasolina”.

El decomiso de esta sustancia no es común en el estado de Zacatecas, puntualizó Camberos Hernández, quien dijo que los contenedores en los que se guardaba el líquido eran de mil litros cada uno y corresponden al tipo de equipo que se usa en las zonas donde se comete el delito de robo de hidrocarburo para poder transportarlo.

Tras este hallazgo, el secretario advirtió que Zacatecas podría estar ya presentando incidencia del delito de venta de hidrocarburo robado.

“Creemos que hay ya presencia de este delito, pero aquí no pasa ningún ducto. Debe ser, lo más lógico, que lo traigan de Jalisco y que sea un grupo de la delincuencia organizada el que hace su trasiego de Jalisco a Jerez, hasta ahí es donde tenemos la evidencia”. Se presume que su fin es la venta en el estado, porque “no creo que sea sólo para consumo del grupo delincuencial”.

No hay solicitudes

de apoyo de candidatos

En la conferencia ofrecida por el secretario de Seguridad este viernes se abordó el tema de la violencia política y de los últimos casos de agresiones a candidatos y equipos de campaña que han sido denunciados públicamente.

En este sentido, y respecto a la información dada a conocer este jueves por el diputado Luis Medina, el candidato a diputado federal por la coalición Juntos Haremos Historia, Samuel Herrera y su coordinador de campaña Froylán Hernández, expuso que la secretaría “tuvo conocimiento de la agresión que tuvo por objeto el personal de equipo de campaña de un instituto político en Villa Hidalgo”.

Agregó que “los elementos de Policía Estatal apoyaron a las partes afectadas para que acudieran a poner denuncia y resguardaron su integridad física, sin que se hayan registrado otros hechos”.

En cuanto a los presuntos responsables, refirió el contenido de la denuncia levantada ante el Ministerio Público y sostuvo que, de acuerdo con este reporte, los afectados señalaron que los agresores formaban parte del equipo de campaña de otro partido político, por lo que “se desmiente que fueran agredidos por miembros de la delincuencia organizada”.

Además, reforzó esta declaración al mostrar un video de la agresión en la que se observa a uno de los atacantes con un palo en la mano amenazando a los denunciantes. Indicó que los agresores “portan palos. Si fuera la delincuencia organizada tendría armas. Es una riña de otra índole”.

Señaló que hasta el momento la SSP no ha recibido ninguna solicitud para apoyar con seguridad a algún candidato y explicó que los protocolos aprobados por las autoridades electorales obligan a que una petición de este tipo deba hacerse a través de ellas, es decir, a través del Instituto Nacional Electoral (INE) y del estatal (IEEZ).