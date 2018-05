AMLO: no estoy cerrado al diálogo con empresarios sobre NAICM

El candidato a la Presidencia de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, en el XVI Foro Nacional de Turismo CDMX 2018 en el Castillo de Chapultepec. Foto La Jornada

Ciudad de México. Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, señaló que no está cerrado a dialogar con los empresarios para resolver el tema de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sobre cuya concesión dijo que no se opone.

“A los dos días de la elección voy a estar tocando las puertas de Los Pinos, porque quiero hablar con el presidente (Enrique) Peña Nieto, y un tema que llevaré para tratarle es el del Aeropuerto, para que de inmediato se conformen los equipos para la revisión, el análisis de lo que más conviene”, manifestó.

Al participar en el 16 Foro Nacional de Turismo, que se lleva a cabo en el Alcázar de Chapultepec, el candidato señaló que no destinaría la mitad de la inversión pública, que este año fue de 600 mil millones de pesos, sólo para una obra, cuando se requiere desarrollo en el país. “¡Eso no se puede!”, afirmó.

“No es cerrarnos (al diálogo) de ninguna manera. Es buscar lo que más le conviene a México, y hablar con los empresarios. Cuando salió Carlos Slim a decir que era un gran negocio, nosotros dijimos adelante, por qué no lo hace con su dinero si es un gran negocio, y la verdad, por qué no se concesiona. Yo no tendría ningún problema”.

Resaltó que uno de los problemas en México es que la inversión pública se concentra en el centro del país. “Nosotros necesitamos distribuir la inversión pública federal. Estamos de acuerdo en resolver el problema, es un compromiso. Vamos a resolver el problema de la saturación del nuevo aeropuerto buscando nada más lo que técnicamente sea más adecuado.”

López Obrador fue interrogado por la ex secretaria de Turismo, la priísta Silvia Hernández, quien fungió como moderadora durante la intervención del candidato de Morena. La ex funcionaria federal celebró la respuesta de López Obrador, y manifestó que eso es lo que se espera de quien quiere ser Presidente de la República.

El candidato confirmó que a las 16 horas encabezará un mitin en la explanada de la delegación Benito Juárez, cuyas autoridades quisieron negarle el espacio, según denunció Morena.