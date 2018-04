Amparo a mineros de San Martín: expoliación y próximas elecciones

El sindicalismo en México y América Latina llegó a sus niveles más bajos en estos años. El poder obrero se extinguió. Los viejos líderes obreros del Ogro Filantrópico se convirtieron en operarios para desmontar la incidencia del movimiento trabajador en la regulación de las condiciones laborales, desde el abandono del régimen solidario de las pensiones y su sustitución por uno donde se individualiza la gestión del fondo que hará posible a un trabajador retirarse. Al paso de pocos años, ya se demostró que el modelo nuevo es una calamidad. Y los líderes de la CTM no sólo votaron, sino impulsaron esos cambios que perjudican a los trabajadores. De igual manera las garantías de estabilidad en el empleo se ‘flexibilizaron’, es decir, se destruyeron. Y cosa curiosa, el neoliberalismo entró desde el propio Partido de Estado que abanderaba los derechos sociales extinguidos. Los tecnócratas se apoderaron no sólo de las oficinas técnicas del gobierno, sino del propio partidazo.

Pues bien, los que fueron sectores estratégicos de la Economía Pública, como la minería, las empresas de la comunicación, el cemento, la producción de semillas y fertilizantes, y otras, se ‘desincorporaron’. Y justo de ahí surgieron los hombres más ricos de México, que al mismo tiempo están en las listas de los más ricos del mundo. En los apellidos de los beneficiarios de la desincorporación de empresas públicas está Slim, Bailleres y, claro está: Larrea cuya empresa minera denominada Grupo México ha sido causante de daños ecológicos de grandes dimensiones y daños laborales. En lo ecológico resalta el caso del reciente desastre en río Sonora que causó la Mina Buenavista de Cobre, que dejó a miles de habitantes sin agua limpia. Y el gobierno lo favoreció en el litigio, que le salió barato. En tragedias humanas no podemos olvidar Pasta de Conchos en Coahuila. En los daños laborales podemos citar el caso de San Martín Sombrerete, de nuestro estado. Mina que pasó más de una década en huelga. No sólo la expoliación ecológica, sino laboral ha sido apoyada por los gobiernos. Sin embrago, los grupos organizados del sindicato que han resistido (por las causas que sean) el control desproporcionado de Larrea, han sido duramente atacados y desprestigiados. Pero aun así resisten y dan la pelea. El esfuerzo de Grupo México de retomar el control de los sindicatos para convertirlos en ‘blancos’, hizo que armaran una estrategia para quitar al sindicato de Napoleón la conducción, en la cual participaron activamente los actores gubernamentales. Sin embargo, ahora han conseguido un amparo a dicha medida, el cual los pone nuevamente en la pelea para defender el derecho a huelga y la exigencia de que el multimillonario citado pague los salarios caídos y los derechos laborales que ha violado. Asimismo, es importante que en las comunidades de los territorios afectados por la minería rapaz, la población anteponga resistencia activa, y al interior de los gobiernos se exija a estas empresas pagar por los daños ecológicos, también es vital un sindicato minero desmarcado del control de Grupo México. Todos juntos pueden hacer un frente contra la expoliación y por la vida. Y todos participarán en las próximas elecciones.

