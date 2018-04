Suspensión del dirigente estatal de Morena genera confrontación al interior del partido

Fotos: la jornada zacatecas

La suspensión del dirigente estatal de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Fernando Arteaga hace varias semanas derivó este martes en un choque al interior de las instalaciones del partido.

La pretensión de cambiar a la encargada del área de finanzas del instituto político, a través de un documento en el que se ostenta como delegado con funciones de presidente Herón Rojas Vega provocó el enojo del presidente del consejo estatal de Morena, Gilberto del Real.

Las acusaciones de querer hacer estos cambios, a pocos días de que se resuelva la situación del dirigente Arteaga, recayeron directamente en la familia Monreal; “quieren los monreales la lana de Morena de las campañas”, sentenció Del Real ante el hecho de que no se esté destituyendo definitivamente a Fernando Arteaga pero sí a la responsable de las finanzas.

La tarde de este martes el representante de Morena ante Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, Ricardo Hernández León, y Gustavo Jasso fueron a entregar a las oficinas del partido los documentos que notificaban de estos cambios, y los cuales ya fueron entregados a las autoridades electorales de la entidad para que surtan efecto.

El primero de ellos es un escrito del Instituto Nacional Electoral (INE), en respuesta a una petición hecha desde Zacatecas, en la que se refiere que Herón Rojas Vega, “de acuerdo al libro de registro, ( ) se encuentra registrado como delegado con funciones de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal” del partido en Zacatecas. Esto se “certificó” el 18 de abril, según se lee en el documento.

Ese mismo día se fecha también otro de los documentos presentados en las instalaciones de Morena y que tiene la firma de la secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional del partido Yeidckol Polevnsky, así como del representante de Andrés Manuel López Obrador, Gabriel García Hernández.

En este texto se señala que “los que suscriben integrantes de la Comisión Coordinadora de la Coalición y con fundamento en las cláusulas segunda, tercera y novena del Convenio de Coalición ( ) se procede a designar al encargado financiero de la coalición”, María del Carmen Salinas Flores.

El tercero es un oficio del representante ante el IEEZ Hernández León enviado precisamente al instituto electoral en el que se remiten los certificados del “delegado con funciones de presidente” y de la designación de la nueva encargada de Finanzas.

El cuarto documento informa al IEEZ del nombramiento de Salinas Flores como “la persona responsable única encargado (sic) de recibir, registrar, controlar y administrar su patrimonio, incluyendo los recursos que conforman su régimen de financiamiento; así como de la presentación de los informes financieros trimestrales, anuales, de precampaña y campaña que se deberán de presentar a la autoridad fiscalizadora”.

Entre los cuestionamientos hechos por el presidente del consejo estatal Gilberto del Real estuvo el hecho de que estos cambios se realizan a pocos días de que se resuelva la situación en la que se encuentra el líder estatal de Morena, ahora suspendido de su cargo; “¿por qué se toman acciones antes de la audiencia de descargo, si no hay dictamen previo?”, concluyó.

Y es que el propio Gustavo Jasso, que fue una de las personas que llevó los documentos referidos, expuso que el viernes será la audiencia de pruebas y alegatos por parte del dirigente estatal y en un plazo hasta de cuatro días se decidirá su continuidad al frente del partido.

Posicionamiento de

Gilberto del Real

Por su parte, Gilberto del Real emitió el siguiente posicionamiento: Con fecha 24 de abril del año en curso, se presentaron en el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Zacatecas el C. Ricardo Hernández León quien funge como Representante Propietario de Morena ante el consejo general del IEEZ, acompañado de personal del mismo Intitutio Electoral, mostrando documentos con los que se pretendía validar como delegado con funciones de presidente al C. Herón Rojas Vega. Dichos documentos carecen de la validez oficial del CEN de Morena, pues no están firmados por usted. Consideramos que el acto de nombrar Delegado con funciones de presidente es contrario al Estatuto debido a que el proceso interno en contra del Profr. Fernando Arteaga Gaytán no se ha desahogado y las medidas aplicadas en su contra son medidas cautelares, no definitivas; dicho lo anerior la sustitución formal del Presidente de Morena en Zacatecas debe realizarse, una vez terminado todo el proceso interno ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, según el resolutivo y con la deliberación del Consejo Estatal.

La acusación que se hizo en contra del Prof. Fernando Arteaga y la medida cautelar decretada constituyen expresiones de una maniobra política en curso orientada a entregar el control del partido en el Estado de Zacatecas y las candidaturas locales, todo a un grupo político local, lo cual significa una clara traición a los principios y al estatuto del partido, violando así el principio democrático y la soberanía de la militancia, toda vez que se hace a ésta rehén de dicho grupo de interés, dichas prácticas prohibidas por el Estatuto.

En virtud de lo antes dicho, con todo respeto, demandamos al Comité Ejecutivo Nacional del Partido lo siguiente:

1.- Restitución plena e inmediata del Profesor Fernando Arteaga Gaytán como presidente del Partido en el Estado.

2.-Revisión de cada una de las planillas municipales, así como las fórmulas a las diputaciones locales de mayoría relativa y la lista plurinominal, esto en una mesa de diálogo para construir una salida democrática, unitaria, legal y apegada a convocatoria.

3.- Atención inmediata del Comité Ejecutivo Nacional al presente conflicto, mediante la visita de usted a la capital zacatecana, a efecto de procurar una solución inmediata, con fundamento en el artículo octavo constitucional.