Señalan a otros implicados en crimen de Valdez

Heriberto N, alias ‘El Koala’, será trasladado al penal federal número 8 ubicado en Guasave, Sinaloa, a petición de su defensa. Foto ‘La Jornada’

Culiacán, Sin. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), dio a conocer que el pago por el asesinato del corresponsal de La Jornada Javier Valdez habría sido, presuntamente, una pistola color plata con cachas blancas. Así también, ratificó que la decisión se tomó debido a que las informaciones publicadas por el comunicador “no le había gustado a la gente de Eldorado”.

A petición de la defensa de Heriberto N, alias El Koala, esta mañana será trasladado al penal federal número 8 ubicado en Guasave, Sinaloa; argumentando que su seguridad, e integridad física, de vida, corrían peligro si lo dejaban en el Penal de Aguaruto ubicado en Culiacán.

Durante la audiencia inicial la fiscalía reveló el contenido de llamadas telefónicas que el presunto implicado tuvo con personas, al parecer familiares cercanos, y entrevistas con testigos.

La fiscalía presentó como prueba la declaración de un familiar cercano de Heriberto N, que reveló que además del Koala también estuvieron implicados en el crimen Juan Francisco N, alias el Quillo, al parecer familiar del ya imputado; y Luis Ildefonso, alias el Diablo.

“Ni modo nos tuvimos que aventar el jale”, señaló el testigo y familiar, quien relató que había escuchado eso por el mes de junio —el homicidio fue perpetrado el 15 de mayo de 2017— durante una reunión a la que fue invitado por el Koala y el Quillo.

Durante la investigación la Fiscalía solicitó fuera intervenido un número telefónico en el que se identificó y registraron las comunicaciones del Koala; en cuyas llamadas evitaba revelar identidad y ubicación de las personas con las que hablaba.

Posteriormente se logró ubicarlo en la ciudad de Tijuana, Baja California, donde fue detenido el pasado 23 de abril para luego ser trasladado a Culiacán, y presentado la víspera ante el juez de control para el juicio inicial.

Heriberto N, el Koala, se reservó el derecho a declarar en la audiencia inicial, en la que se le trata de vincular a proceso como probable implicado en el asesinato de Javier Valdez Cárdenas.

Su defensa solicitó duplicidad de tiempo y será hasta el próximo domingo a las 10:00 horas, tiempo local, que se continúe con la audiencia inicial.

“Que me den seguridad en el penal, que no me hagan daño”, fueron las palabras pronunciadas por Heriberto N, alias el Koala imputado en el caso del asesinato del periodista Javier Valdez, por lo que el juez le concedió el traslado señalando la relevancia del caso.