Aprueba IEEZ candidaturas de mayoría relativa y representación proporcional al Congreso local

Por siete votos a favor y cero en contra fue aprobado este proyecto de resolución que contiene las listas de los candidatos propietarios y suplentes que contenderán en las elecciones por los 18 distritos fotos: la jornada zacatecas

En las pluris destaca que entre los primeros lugares están dirigentes y ex dirigentes partidistas

Morena y el Partido del Pueblo recibieron un llamado para cambiar su propuesta

Este viernes a las 23 horas comenzó la sesión especial del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) para aprobar la procedencia de las distintas candidaturas a puestos locales de elección popular, tanto alcaldías y regidurías como diputaciones.

Antes del receso que se decretó hasta las 4 de la tarde de este sábado, para continuar con los trabajos, los consejeros electorales aprobaron las candidaturas de mayoría relativa y de representación proporcional al Congreso local.

En el caso de las plurinominales, destaca que entre los primeros lugares de los diferentes partidos políticos están dirigentes y ex dirigentes partidistas, ex diputados locales, ex alcaldes y familiares de estos funcionarios y ex servidores públicos.

Por el Partido Acción Nacional (PAN) están Pedro Martínez, Emma Lisset López Murillo, Osvaldo Contreras Vázquez, Maricela Navarro de Robles y José Carmen Anceno Rivas en las cinco primeras posiciones.

Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se encuentran Manuel Castro Romero, Perla Guadalupe Martínez Delgado, Felipe Ramírez, María Navidad de Jesús Rayas Ochoa y José Antonio Martínez Zaragoza.

Por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) están María del Rosario Arellano Valdez, Miguel Ángel Torres Rosales, Alejandra Magdalena Pérez Robles, J. Refugio Avitud Guerrero y Concepción Ramos Robles.

En el caso del Partido del Trabajo (PT) se enlistan José Dolores Hernández Escareño, Gabriela Evangelina Pinedo Morales, Víctor Manuel Jiménez Bravo, Jessica Guadalupe Vacio Álamos y José Guadalupe Hernández Correa.

Por el Partido Verde (PVEM) están Susana Rodríguez Márquez, Carlos Alvarado Campa, Juana Georgina Hernández Guerrero, Juan Javier González Basurto y Sonia Pérez Díaz.

Por Movimiento Ciudadano (MC) serán candidatos plurinominales en los primeros lugares Felipe Álvarez Calderón, Michelle Gallegos Salazar, Edgar Viramontes Cárdenas, Carla María Tena Mena y Jesús Tejada Guzmán.

Por Nueva Alianza (Panal) encabezan la lista Soralla Bañuelos de la Torre, Jerónimo Samiento Silva, Patricia Mayela Hernández Vaca, Mario Macías Zúñiga y Margarita de la Fuente Luna.

En Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se encuentran Verónica del Carmen Díaz Robles, Jesús Padilla Estrada, Priscila Benítez Sánchez, Ricardo Humberto Hernández León y María del Carmen León Sánchez.

De Encuentro Social (PES) están sólo tres candidatos que son Enrique Bernáldez Rayas, Zulema Yunuen Santacruz Márquez y Julio Cruz Hernández.

De los partidos locales que obtuvieron su registro para estas elecciones están, por PAZ Para Desarrollar Zacatecas, Ignacio Frayre Zúñiga y Diana Karina González Flores; por Movimiento Dignidad están Edgar Salvador Rivera Cornejo y Paola Nataly Robles Camacho, y por el Partido del Pueblo se encuentran Javier Valadez Becerra, Sandra Elisabeth Zúñiga Hernández, Luis Antoni Acevedo Soto, Norma Olmedo Cisneros y Rodolfo Camacho.

En este proyecto hubo una modificación en los puntos resolutivos, ya que se requirió a Morena y al PES que rectifiquen sus listas en 48 horas para garantizar la cuota joven, mientras que también Morena y el Partido del Pueblo recibieron un llamado para cambiar su propuesta ya que después de la no procedencia de algunas de las personas que incluyeron deben reestructurar la lista para cumplir con la alternancia.

Esta situación, y el hecho de que algunas listas estaban “incompletas”, fue motivo de discusión entre algunos de los representantes de los partidos políticos. El representante del PRI, Francisco Javier Bonilla Pérez, insistió en que la norma señala que las listas deben ser de 12 candidatos y que, si un instituto político no tiene este número no tiene este número, no puede participar en la asignación de estos puestos.

No obstante, el propio consejero electoral Virgilio Rivera Delgadillo le respondió señalando que “la legislación electoral de Zacatecas no obliga” a que ese sea un número que deben cumplir sino que se especifica que podrán alcanzar esa cifra, más no es una obligación.

Finalmente, el documento fue aprobado pasadas las 12:30 de la madrugada por 7 votos a favor y cero en contra.

En el caso de los candidatos de mayoría relativa al Congreso local, el acuerdo sufrió algunas modificaciones generales. La primera tuvo que ver con el requerimiento que se le hizo al Partido del Pueblo para que realice, en un plazo de 48 horas, las modificaciones necesarias a sus listas debido a que incumple con el principio de paridad de género.

Por otra parte, el consejero presidente del instituto, Virgilio Rivera Delgadillo, intervino para solicitar que en el documento se incluyera la precisión de que, a pesar de que se entreguen las constancias de procedencia de los registros a los candidatos, éstos no podrán iniciar sus campañas hasta el próximo 29 de abril.

Por siete votos a favor y cero en contra fue aprobado este proyecto de resolución que contiene las listas de los candidatos propietarios y suplentes que contenderán en las elecciones por los 18 distritos.

En la sesión que se reanudará a las 4 de la tarde de este sábado se abordará la procedencia de los registros de candidaturas en los ayuntamientos, tanto las de mayoría relativa por parte de independientes, partidos y coaliciones, como los de representación proporcional para las regidurías.