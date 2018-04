Dicen que candidata Margarita Zavala tiene posibilidades reales de triunfo

Presentación del equipo de campaña de la candidata Margarita Zavala en Zacatecas foto: andrés sánchez

Presentaron el equipo de campaña de la candidata independiente en Zacatecas

Sostienen que la esposa de Felipe Calderón conoce a fondo problemas del país

Con la sentencia de que hay posibilidades reales de triunfo de Margarita Zavala en la elección presidencial, este jueves se presentó el equipo de campaña de la candidata independiente en Zacatecas.

El coordinador Ramón Medina aseguró que el objetivo será el de revertir la intención de voto que ahora presente el candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, a través de las propuestas.

En este sentido, precisó que “la preferencia que hoy tiene Andrés Manuel no se basa en propuestas de campaña, sino que está sumando solamente las intenciones de rechazo hacia los gobiernos priistas. (…) Esa situación de molestia e indignación que hoy se refleja en una supuesta intención de voto (para AMLO) es una gran oportunidad para el candidato con las mejores propuestas”.

Y, ante esto, concluyó que Margarita Zavala se posicionará como una alternativa “seria y responsable”; “consideramos que es la única que tiene esa capacidad de presentar con claridad esas propuestas. (…) Margarita es una persona que conoce a fondo los problemas del país, ha estado cerca de las decisiones más importantes que se han tomado en México y, en esa medida, tiene capacidad para generar las políticas públicas que hoy demanda México”.

Entre los integrantes del equipo de campaña se encuentra el ex presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Gilberto Zapata Frayre, quien será el coordinador de las estructuras municipales, también están Omar Olvera Frayre como enlace con los jóvenes y Alejandra Olvera Frayre como vínculo con las mujeres.

José Manuel Balderas Castañeda será el representante ante los órganos electorales y Raúl de Luna, el ex alcalde independiente de Enrique Estrada, coordinará la relación con organizaciones civiles y grupos políticos.

Frente al cuestionamiento de si no afecta de manera negativa la figura del esposo de Margarita Zavala, el ex presidente de México Felipe Calderón Hinojosa, a la campaña de la candidata independiente, el coordinador Ramón Medina consideró que no juego un papel en contra de la aspirante.

Asimismo, añadió que las políticas públicas aplicadas por Calderón conllevaron que su gestión federal fuera calificada como una de las mejores, y además consideró que la estrategia de seguridad que implementó en su sexenio, la cual ha sido ampliamente criticada por haber disparado los niveles de violencia en el país, fue “tomar el toro por los cuernos”.

Insistió en dirigir su mensaje contra López Obrador señalando que “es una especie de Goliat que tiene muchas debilidades porque su campaña no está sustentada en propuestas”. Por ello, recalcó que “la expectativa es provocar, ayudar y contribuir a que la preferencia de intención de voto se presente para Margarita Zavala y los debates son una gran oportunidad”, al hacer referencia al primer ejercicio de este tipo que tendrá lugar el próximo domingo 22 de abril.