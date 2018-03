Ha iniciado legalmente el tiempo para las campañas político electorales de quienes aspiran a un cargo de representación popular a nivel federal, el próximo primero de julio los ciudadanos mexicanos tendremos la oportunidad de votar, por primera vez en la historia, por la gran mayoría de cargos populares, desde presidentes municipales hasta el presidente de la república, sin duda, una de las elecciones más importantes y representativas en la historia democrática del país.

Los candidatos saben lo que esperan de los ciudadanos, que votemos por ellos, que participemos apoyándolos e incluso defendamos el voto durante la jornada electoral, pero ¿qué esperamos los Mexicanos de quienes serán candidatos?, sabemos que se avecina una gran campaña en medios de comunicación por parte de los aspirantes, así mismo esperamos una campaña de guerra sucia para desprestigiar a los principales oponentes por parte de aquellos que temen perder el poder, justo como han demostrado en las pre campañas, algunos víctimas y otros victimarios, que definitivamente lograron generar cierto rechazo en la ciudadanía respecto a las campañas.

Una gran contaminación visual y auditiva con spots de campañas, lonas, música, publicaciones en redes sociales, entre otras, se avecinan para el inicio de lo que será la campaña más emblemática en el país, están en juego intereses internacionales por parte de empresas extranjeras que han sido partícipes de la corrupción que inunda al país, e intereses de aquellos que se han atrevido a corromperse desde su actividad como funcionarios públicos, su libertad está en riesgo y ello los alentará a hacer todo lo posible para mantenerse en el poder, como lo dijeron algunos priistas “desde poner un botón hasta matar a un carbón”, frase que encierra una gran cantidad de desesperación.

Hasta el momento, el panorama electoral de la victoria se mantiene de un lado, Andrés Manuel encabeza las encuestas con una diferencia de casi 20 puntos porcentuales, le siguen Meade y Anaya que se disputan el segundo lugar, en cuarto Margarita Zavala, estos dos últimos ya dieron inicio a sus campañas, los otros dos aspirantes esperan a que pasen los días santos, días en los que la población dedica su tiempo y atención en otras cosas ajenas a temas políticos.

Los ciudadanos, algunos indecisos y otros muy convencidos sobre a quién le darán el voto, esperamos que quienes serán candidatos nos brinden campañas donde las diversas propuestas que tengan para cambiar el rumbodel país sean el eje fundamental para generar un debate objetivo y de calidad que permita a los ciudadanos dar un destino consciente al voto. De no ser así, de ofrecer una campaña de guerra sucia, de ataques sin fundamento, de señalamientos personales, entre las demás estrategias que utilizan para atacar al oponente, la brecha entre la participación y el abstencionismo será la que triunfe en la elección.

¿Qué hacer?

Los ciudadanos serán los que jueguen un papel importante en las campañas políticas, la participación es de gran importancia para fortalecer nuestro sistema democrático que en la actualidad se encuentra destruido, ejercer nuestro derecho a elegir quiénes tomarán las riendas del país no será suficiente, estamos obligados a ir más allá, escuchar las propuestas de los candidatos, analizarlas y compartirlas con otras personas para que las conozcan, fomentar la participación el día de la jornada electoral, invitar a nuestros familiares, amigos y conocidos a que ejerzan su voto, generar consciencia sobre la importancia de ello, evitar compartir en redes sociales cualquier contenido que tenga la finalidad de difamar, desprestigiar personalmente a cualquier actor político, ello no abona a la democracia de ningún país, México necesita altura en el debate político y los mexicanos debemos fomentarlo y evitar ser participes de la guerra sucia.

Si bien algunos actores políticos tienen una trayectoria repleta de corrupción, es importante que nosotros como electores difundamos información de forma responsable para que otros puedan mantenerse informados sobre ello, utilizar las redes sociales para denunciar la compra de votos, para exponer a quienes así lo hagan, debemos pues, dejar de ser una sociedad pasiva que no participa y que se mantiene al margen de la situación política del país, convertirnos en una sociedad que participa, que se organiza para evitar la compra de los votos, que denuncia y que exige a los candidatos propuestas y un debate limpio y pronostivo es lo que logrará una verdadera transformación del país. Salir del atraso, de la pobreza y de la injusticia es algo que nos compete a los mexicanos, hacerlo es nuestra obligación.

El futuro de México y el cambio dependen de nosotros los ciudadanos, hagámoslo realidad.

