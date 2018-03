Senado regresa carta de renuncia a Ximena Puente

Incluso, Zoé Robledo, del PT Morena y el coordinador perredista, Luis Sánchez, propusieron que se votara no aceptar la renuncia, lo que fue avalado por los panistas Ernesto Ruffo y Raúl Gracia, pero no procedió, ya que la Ley de Transparencia no especifica que los comisionados del INAI deban esperar un tiempo determinado, antes de contender por un cargo de representación popular, como ocurre con los ministros de la Suprema Corte y otros miembros de órganos autónomos.

El presidente en funciones de esa cámara, el panista César Octavio Pedroza, intento frenar el debate, ya que sólo se trataba de dar entrada a un documento, pero no pudo impedir que la lista de oradores fuera creciendo. El caso de Puente de la Mora es evidencia de cómo se elige a lo comisionados del INAI por cuotas partidistas, recalcó el morenista Luis Humberto Fernández.

El panista Ruffo advirtió que la decisión de Puente de la Mora de dejar el cargo, días antes de que concluya su período, para poder optar por una diputación plurinominal, muestra que existen vínculos entre la aún comisionada y el PRI, que no se hicieron del conocimiento de los legisladores, en el momento en que aprobaron su nombramiento como integrante del INAI, que luego presidió.

Desde el pleno, Ruffo pidió que se investiguen todos las resoluciones de Puente de la Mora, ya que pudieron estar condicionadas a congraciarse con el PRI. Su actitud, resaltó, “mancha al INAI”, ya que parece un pago de favores.

Sólo el senador del PRI, Patricio Martínez, salió a defender a Puente de la Mora. Argumentó que otros integrantes de organismos autónomos se integraron a partidos políticos y mencionó a los ex consejeros electorales, Santiago Creel y Jaime Cárdenas, militantes del PAN y Morena. Insistió en que es legal que la comisionada del INAI pueda optar por una diputación y planteó que en todo caso, se puede reformar la Ley de Transparencia.

“Nunca un integrante de un órgano autónomo dio un brinco así y menos en funciones”, le respondió el morenista Zoé Robledo. Dijo que se entiende las prisas, ya que le urge poder cumplir con el plazo electoral para asumir la candidatura a la diputación plurinominal del PRI.

La carta de renuncia de Puente de la Mora, que de acuerdo al Artículo 55 de la Ley de Transparencia, debe presentar al presidente del Senado, no fue tramitada. El perredista Luis Sánchez, advirtió que cumple con otro requisito establecido en ese mismo artículo, de especificar a partir de qué fecha deja el INAI y sólo señaló su decisión, “irrevocable” de dejar el cargo.