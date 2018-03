Aún no ha solventado gobierno de Villanueva observaciones por 20 mdp

El alcalde Jorge Luis García Vera n foto: facebook

Hay un presunto desvío de recursos detectado por la ASE

A pesar de que hay acercamiento con personal que laboró en la anterior administración municipal de Villanueva, para solventar recursos que no se comprobaron de acuerdo con la Auditoría Superior del Estado (ASE), aún resta documentación para revisar el supuesto desvío de recursos desde 2016, indicó el alcalde Jorge García Vera.

Reveló que hay varios rezagos en el tema de información, pues se detectó que hay desvío de recursos en los proyectos de tres unidades deportivas que se construyeron en el municipio, y que abarcan el grueso de las observaciones. Y lamentó que todavía hay rubros que no han sido comprobados.

Indicó que en la última auditoría que se hizo al municipio se detectaron 20 millones de pesos que no se solventaron. Sin embargo, tan sólo el recurso que se usó para las unidades deportivas es de 100 millones de pesos.

Subrayó que más que se busque la voluntad para solventar este recurso, se debe tomar en cuenta la responsabilidad que se tiene como funcionario público. Y cada funcionario deberá responder por este tema.

Mencionó que en caso de que no se logre recabar la documentación de este recurso, hay sanciones que pueden ser administrativas y resarcitorias, en las que se obliga al funcionario que no comprueba el uso de los fondos a reintegrarlos al municipio.

Lamentó que una vez que el Congreso del estado requiera a los funcionarios involucrados para aclarar algún posible desvío, lo que podría llevar tiempo y no se tendría una fecha cercana para revisarlo.

“Un ejemplo, actualmente apenas se está en el proceso de sancionar al ex alcalde Iván de Santiago, donde ya se están imponiendo algunas sanciones resarcitorias, y ellos tienen otro lapso para poder solventar”, indicó el alcalde.