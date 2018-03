En aumento, consumo y distribución de drogas en escuelas de educación media superior

El consumo y distribución de drogas al interior de planteles de educación media superior aumenta en el estado, especialmente en la capital y zona conurbada, donde se registra trasiego de alcohol, mariguana e incluso heroína en la preparatoria 2 de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y el Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez).

En el plantel 1 del Cobaez, docentes consultados confirmaron que ha crecido el consumo de drogas dentro de las instalaciones del Colegio e incluso se han registrado casos de ingesta de heroína, además de mariguana.

También relataron que los alumnos consumen alcohol oculto en envases de refresco u otras bebidas, lo que ha generado actitudes o actos agresivos de los jóvenes contra algunos maestros.

Gaspar Salas, director del Cobaez en el plantel de Morelos, manifestó que “como en todos los municipios, tenemos un problema un poquito fuerte en la venta de drogas y por esa razón queremos construir una barda perimetral y minimizar al interior el consumo”.

Indicó que en ese plantel se ha detectado el consumo de mariguana y al exterior de sus instalaciones también se ha observado que los jóvenes ingieren resistol y otros solventes. En este momento hay tres alumnos que fueron canalizados a centros de atención.

En la Preparatoria 2 de la UAZ, por su parte, profesores han constatado que hay distribución interna a través de estudiantes que fungen como “dealers”, por lo que ahora ya no solamente se consume adentro, sino que también se comercializa.

Juan Antonio Ruiz García, director general del Cobaez, admitió que estudiantes consumen algunas drogas, pero de acuerdo con el protocolo de cada plantel, hay acercamiento con los padres de familia para enviar a los jóvenes a centros de atención.

“Es un problema preocupante, pero vamos a iniciar una plataforma, una base de datos, que estamos trabajando con la UAZ a través de su escuela de Psicología, con la escuela Normal y con el Instituto Mexicano de la Juventud, que permitirá tener elementos técnicos para crear protocolos y atacar de manera directa la problemática que tenemos en los colegios”, explicó.

Con base en la situación que haya en cada plantel se establecerán mecanismos para atender algún problema determinado en cuestión de consumo de droga o bien de actos de violencia escolar.

Ruiz García señaló que esa plataforma permitirá conocer los antecedentes de los alumnos desde la secundaria y de esa manera atender sus problemas para que permanezcan y no haya abandono escolar.

Mientras tanto, los casos que se han detectado de consumo de drogas se han atendido de manera oportuna, por lo que el propósito ahora es monitorearlos desde que ingresan, acompañar su desarrollo y darle seguimiento cuando transiten a la educación superior.

“Los casos que se detectan lo ven directamente los directores a través de dos programas, Alerta Temprana y Construye-T, y cuando se percibe alguna situación de consumo, se habla con los padres de familia y entonces se toma una medida”, puntualizó.

Afirmó que en algunos planteles del Colegio solamente se ha detectado consumo de droga, pero no distribución, y la medida que se implementa es hablar con los padres de familia y definir la manera de atenderlo.

Ruiz García reiteró que el protocolo, en el que también participará la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), será muy útil para enfrentar esa problemática y el Cobaez será “punta de lanza en el país porque no ay un protocolo específico para educación media superior que nos permitan dar un mecanismo para atacar estas circunstancias”.

La llamada Plataforma para la Prevención Temprana de la Violencia Escolar será una herramienta tecnológica adaptable, multiplataforma, que permitirá identificar la propensión a conductas violentas, la sistematizará y gestionará la información socioeconómica y psico-emocional del alumnado.

También permitirá tener información actualizada, confiable y focalizada sobre la violencia escolar de cada uno de los centros educativos, y servirá para diseñar y operar estrategias oportunas de atención micro y macro institucional; simplificar la evaluación de los resultados de su implementación para cumplir con las obligaciones de autoridades educativas y centros escolares.

Ayudará, además, a recolectar, clasificar, comprimir, almacenar, recuperar, procesar, transmitir y exhibir los datos recabados de la comunidad escolar y para su manejo oportuno, comparativo, claro y confiable, de modo que sea un apoyo en la toma de decisiones.

En la preparatoria 2 de la UAZ, la responsable del programa, Angélica Colín Mercado, manifestó que ninguna institución está exenta del problema de las drogas o la inseguridad, y en el caso de la UAZ “pueden estar sucediendo situaciones que a lo mejor como directivos no podemos aseverar. Existen rumores pero no solamente aquí, sino en todo el nivel medio superior, porque es una edad susceptible para los jóvenes”.

Aseguró que no hay algún reporte de distribución de droga al interior de la preparatoria 2, pero sí ha habido casos de jóvenes que reconocen alguna adicción y acuden a centros de intervención.

Informó en ese sentido que los maestros solamente le han notificado problemas por falta de respeto de parte de los jóvenes que no entran a clase o no realizan las actividades, y si ocurre alguna otra cosa, no recurren con ella.

Desde su punto de vista, “en ningún espacio estamos preparados, ni a nivel preparatoria ni a nivel UAZ ni a nivel estado, para vivir lo que está pasando. Esto le compete al Estado controlarlo, porque la universidad está abierta a todas las personas!

Colín Mercado explicó que la preparatoria es formativa de estudiantes y a sus funcionarios, directivos y docentes les compete es resaltar que los jóvenes tienen un proyecto de vida si permanece en las aulas y que no se integren a otras actividades no lícitas.

“Buscamos enseñar a los jóvenes que hay una opción que puede llevarlos a una vida diferente, la educación, y que esta sea un estandarte que permita que las desigualdades sociales no sean abismales”, concluyó.