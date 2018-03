Renuncian precandidatos por Morena; se quejan de imposiciones

Carlos Salmón y Hugo Alatorre, precandidatos por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la alcaldía de Guadalupe y a la diputación federal por el Distrito III, respectivamente, abandonaron el proceso, renunciando a sus aspiraciones de ser elegidos como candidatos definitivos a los puestos mencionados. La causa, dijeron, son las imposiciones.

El actual contralor de Guadalupe, Carlos Salmón, anunció su renuncia en una conferencia de prensa dada este viernes, en la que señaló que el motivo de su decisión es la “imposición” de Julio César Chávez Padilla, ex subsecretario del Gobierno estatal, como candidato a la alcaldía de Guadalupe.

Al inicio de su intervención destacó que la organización que lo ha respaldado y la cual preside, Recuperemos Zacatecas, se incorporó a Morena para trabajar por el crecimiento del partido cuando estaba dando sus primeros pasos.

La trayectoria de trabajo, sin embargo, no es un elemento que tienen en cuenta “los que ostentan el poder en el partido: los Monreal”.

Por ello consideró que en Morena siguen los caciquismos y se violan tanto los estatutos del partido como los principios que rigen al instituto político. De los tres lemas fundamentales, que son no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, no cumplen ni uno, dijo.

Carlos Salmón recalcó que no se les ha dado oportunidad a las nuevas generaciones de políticos en el estado y consideró que “no hay una democracia dentro del partido”, sino que es más una “franquicia” de la familia Monreal.

En cuanto a la probable llegada de Julio César Chávez a Morena y a la candidatura a la presidencia municipal de Guadalupe, señaló que están “muy molestos e indignados” de que se vaya a imponer a una persona que, como antecedentes en el municipio, arrastra temas como despidos masivos de más de 600 trabajadores y un endeudamiento de 300 millones de pesos que han dañado la Hacienda Municipal.

Para formalizar la renuncia, informó que este viernes entregaría el escrito a la Comisión Nacional de Elección para abandonar oficialmente el proceso interno de Morena.

Sostuvo que, aparte de renunciar a la precandidatura, agregó que en el estado en estas elecciones tampoco estarán trabajando por el partido ni apoyando a los candidatos.

“Nos hacen a un lado, no les gusta que crezcan las personas. (…) Pensábamos que iba a ser partido democrático, que diera oportunidad a nuevas generaciones…Es una burla para la militancia y para el estado de Zacatecas”.

Aunque aún no concluye el proceso de selección de candidatos, sino que les informaron que faltaba la etapa de encuestas entre los posibles aspirantes, Carlos Salmón insistió en que no quiere participar “sé cómo viene (…); yo creo que tengo dignidad y sabemos lo que van a aplicar”.

En la rueda de prensa, hizo un llamado a los demás precandidatos que están atravesando esta situación para que se sumen a este posicionamiento; les pidió que “levanten la voz, que no se dejen. No queremos más imposiciones, no queremos candidatos a modo para perder”.

Este mismo viernes hubo respuestas al exhorto de Carlos Salmón y, a través de redes sociales, el precandidato a una diputación federal por el Distrito III, Hugo Alatorre Suárez del Real, renunció a esa aspiración.

En una publicación, compartida en su red social de Facebook, aseguró: “Comparto la postura de Carlos Salmón y me sumo al llamado que hace a los demás precandidatos. ¡Renuncio públicamente a la precandidatura a la Diputación Federal por el Distrito III federal por morena!”.

En este texto, difundido junto con el video de la conferencia que dio el hasta ayer precandidato a la alcaldía de Guadalupe, concluye: “No seremos cómplices de la burda imposición caciquil de Ricardo Monreal! Seguiremos en morena, apoyamos el proyecto alternativo de nación y al candidato presidencial, pero no apoyaremos a ningún candidato de morena en el Estado de Zacatecas (sic)”.