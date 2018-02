Exige directora de primaria de Ojocaliente investigar muerte de profesora que falleció en hospital del Issste

Foto: MARTÍN CATALÁN LERMA

Refiere que la maestra fue sometida a una cirugía para extirparle un quiste, lo cual no representaba riesgo alguno

Denuncia hostigamiento en su contra por parte de funcionarios del Issste

Marisela Carrero Ortiz, directora de la escuela primaria pública María Guadalupe Castorena, de Ojocaliente, exigió que se investigue la muerte de Angélica María Pérez Herrera, maestra de ese plantel, quien falleció el pasado 11 de febrero después de ser mal atendida en el Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

La maestra fue sometida a una cirugía para extirparle un quiste, lo cual no representaba ningún riesgo para su vida, pero “ahora se encargará la procuraduría de determinar si fue o no negligencia médica”.

Luego de denunciar el caso en redes sociales, la directora dijo que ha sido hostigada por funcionarios del Issste: “he recibido llamadas del subdirector de la delegación del Issste, de su secretaria particular, y también del director, reclamando porqué hice la denuncia de esa forma”.

“La primera llamada que recibí fue de la secretaria particular y me preguntó qué es lo que quiero. Yo no esperaba esa llamada y la respuesta fue: nada, la maestra ya está muerta. ¿Qué puedo querer?”, dijo.

Carrero Ortiz afirmó que las autoridades deben una explicación a los familiares de la maestra, porque la intervinieron por un quiste que no representaba ninguna complicación y finalmente murió.