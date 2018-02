A López Obrador ni lo conozco: embajador de Rusia

El embajador Eduard R. Malayán dijo, en entrevista con ‘La Jornada’, que los señalamientos del secretario de Estado estadunidense, Rex Tillerson, en los que alerta sobre una posible intervención de Moscú en los comicios mexicanos, resultan más bien una injerencia de Washington. Foto La Jornada

Viernes 16 de febrero de 2018. Desde la disolución de la Unión Soviética, Rusia nunca se ha entrometido en los asuntos internos de ningún país, destaca el embajador de esa nación en México, Eduard R. Malayán, al rechazar las versiones de que ese Estado pretenda involucrarse en las elecciones mexicanas o que tenga preferencia por alguno de los aspirantes a la Presidencia.

Afirma que hasta ahora ninguna autoridad del gobierno federal se ha acercado a dialogar con él sobre ese asunto, y se muestra dispuesto a conversar al respecto. No tenemos temas cerrados. Si tienen algunas preguntas, estamos dispuestos a responder , subraya en entrevista con La Jornada.

Acerca de los precandidatos presidenciales, dice que al único que no conoce es a Andrés Manuel López Obrador, del partido Morena, tras resaltar que su país trabajará con quien resulte electo.

Con casi 50 años de experiencia en la diplomacia, el representante de Moscú se refiere a los señalamientos del secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, alertando sobre la posible intervención rusa en los comicios mexicanos, y se pregunta si esa declaración no fue una injerencia en los asuntos internos de México.

En EU los secretos no se guardan

Entrevistado en la embajada de Rusia, Malayán alude a la polémica que se dio en Estados Unidos por la presunta intervención de su país en los comicios de 2016.

Los estadunidenses, afirma, tratan de entender cómo fue que (Donald) Trump llegó al poder y hasta ahora no pueden comprenderlo. No hay ningún testimonio o prueba de la supuesta intromisión y cuando les preguntamos a qué se refieren, nos dicen que es una información secreta que no pueden compartir .

Cuestiona que se utilice ese argumento, pues recuerda que trabajó muchos años en Estados Unidos y ahí los secretos no se guardan; de inmediato se filtran a la prensa, sobre todo si eso funciona para corroborar la versión oficial.

Señala que se culpa a su país de todo lo que sucede en el mundo y la explicación es muy simple: “Nadie esperaba que Rusia pudiera levantarse otra vez y tener su propia voz. Después del colapso de la Unión Soviética, los países occidentales pensaron que seguiría siempre en un estado de debilidad y que adoptaría el rumbo político de Occidente, pero tenemos nuestros propios intereses y nuestra propia política exterior.

–Tillerson declaró que Rusia ha dejado sus huellas en otros países de Europa donde ha habido elecciones –se le comenta.

–¡Gracias a dios no nos acusan todavía de mandar a México la expedición de Hernán Cortés! –bromea el diplomático.