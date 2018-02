Terminan precampañas; precandidatos podrán asistir a eventos, pero no hacer llamados al voto

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que este domingo concluyó el periodo de las precampañas de los partidos políticos y da inicio el de intercampaña, que comprende del 12 de febrero al 29 de marzo.

En la intercampaña, los partidos políticos deberán abocarse a difundir mensajes genéricos con contenido únicamente institucional y no podrán promocionar el voto o alguna precandidatura o candidatura, esto con el objetivo de mantener la equidad en la contienda.

Por su parte, los precandidatos podrán asistir a entrevistas o a eventos, pero será su responsabilidad la de no incurrir en un llamado directo y claro al voto.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 3 establece que los llamados al voto y de proselitismo, son actos anticipados de campaña, están prohibidos y pueden ser sancionados hasta con la negativa del registro.

En este periodo de intercampaña, se prevé que se transmitan 2 mil 205 promocionales -245 para cada uno de los nueve partidos políticos con registro nacional- que están establecidos en la Constitución y en la legislación electoral.

Cabe destacar que en la intercampaña electoral no hay restricciones para que los medios de comunicación puedan ejercer su labor informativa, considerando la protección a los principios de respeto al derecho a la información y a la libertad de expresión.

En la intercampaña, o fuera de ella, el Instituto Nacional Electoral está obligado a respetar y hacer respetar la ley electoral para evitar condiciones de ventaja indebida a favor o en contra de un partido político o de una candidatura.

Los precandidatos seguirán teniendo esa calidad hasta que el Consejo General del INE les otorgue el registro como candidatos una vez que haya verificado que cumplen con los requisitos de ley.

El Instituto Nacional Electoral en los próximos días revisará los informes y auditará los ingresos y gastos de miles de precandidatos que contendieron a nivel federal y local por más de 3 mil cargos de elección popular, el objetivo es que las y los candidatos que lleguen a la boleta electoral hayan cumplido con sus obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Morena registra candidatos

a diputación federal pluri

Ayer se dio a conocer la lista de mujeres y hombres, producto de las asambleas distritales federales estatutarias del Comité Ejecutivo Estatal de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Y actualmente ya están registrados 40 militantes, es decir, 10 por cada uno de estos 4 distritos, de los cuales 20 son mujeres y 20 son hombres, quienes irán a la validación del Comité Ejecutivo Nacional, y posteriormente a la insaculación.

También ayer se dio a conocer en la asamblea regional del cuarto distrito con cabecera en Guadalupe, a quienes resultaron elegidos para ser candidatos para competir por el cargo de diputados federales por la vía plurinominal. Todos ellos, competirán con cerca de 7 estados que están dentro de la circunscripción II, informó el presidente del comité ejecutivo estatal de Morena, Fernando Arteaga Gaytán.

En esta lista se registraron 5 mujeres, que fueron María de Jesús García, Sara Hernández Santillán, Leticia Sánchez Alpuche, Leticia Durán y Alma Estrada. En la lista de hombres, se registraron Gustavo Jasso, Armando de la Rosa, Marco Ruelas, Rafael Llamas y Samuel Herrera.

El registró comenzó a las 8 horas, y cerró a las 11, hora en que comenzó la asamblea. En ella participaron las personas propuestas para el sorteo de la designación de representación proporcional.

Ya que dicha asamblea no se realizó para los distritos estatales, ni tampoco la asamblea para los municipales. Y al quedar sin definir estos distritos y los municipios, éstos tendrán que ir a una mesa de negociación. Es decir, que al quedar sin esta definición todo quedaría en manos de la comisión de elecciones del partido a nivel central, indicó Arteaga.

Acción Nacional

Con más de 203 mil votos de los 281 mil militantes inscritos en su Registro Nacional, el Partido Acción Nacional (PAN) ratificó a Ricardo Anaya como su candidato a la Presidencia de la República para los comicios del primero de julio.