La secrecía ya no existe, los privilegios de guardar la información se han acabado: Del Río

“Quizá incomodemos por nuestro trabajo, pero son más las satisfacciones y bendiciones”

Expone que se registraron 7 mil 761 solicitudes de acceso a la información

“La opacidad y la simulación no servirán más como evasiones a responsabilidades que están conferidas en la Constitución y en las leyes de la materia (…) El estado de Zacatecas seguirá siendo referente nacional, la secrecía ya no existe, los privilegios de guardar la información se han acabado, quizá incomodemos por nuestro trabajo, pero son más las satisfacciones y las bendiciones”.

Así expuso la labor del IZAI Norma Julieta del Rio Venegas en el mensaje del Informe de Actividades del organismo garante de la transparencia en Zacatecas, al ofrecer el informe del ejercicio 2017.

Se refirió al Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI) como una entidad joven surgida en junio de 2016 en el contexto de las reformas constitucionales que buscaron consolidar el derecho humano a la información y la rendición de cuentas.

En su intervención, Óscar Guerra Ford se refirió a la conducción del IZAI como un “referente nacional” por haber ocupado diversos sitios destacados en el cumplimiento de sus atribuciones, entre otros, el primer lugar en la carga de registros por cada 100 mil habitantes en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

El comisionado del INAI y Coordinador de la PNT tradujo el logro señalando que al cierre del año 2017 el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de Zacatecas tenía más de 6 millones de registros que implicaron casi 60 millones de datos.

Actualizado al 31 de enero del 2018 precisó que ya se cuenta con 7 millones 623 mil registros casi 70 millones de datos primarios, mientras que en el apartado de los secundarios se han cargado a la plataforma 16 millones 365 mil registros; la suma de ambas tipificaciones resulta en alrededor de 240 millones de datos.

Más allá de la numeralia, Guerra Ford destacó la importancia de las cifras en “la disposición de esta información para cualquier ciudadano de forma más rápida y ágil”.

También convocado, Eugenio Monterrey Chepov, comisionado del INAI y coordinador del Programa Nacional de Transparencia (PROTAI), destacó a la rendición de cuentas que implicó el informe de las actividades del organismo garante de la transparencia en Zacatecas, como un “ejercicio democratizante” que situó en la posibilidad de que la sociedad civil “podrá inquirir mayor información al respecto, para que haga por supuesto la evaluación que estime oportuna sobre la gestión del propio IZAI”.

Con estos mensajes intervinieron, luego de escuchar a la comisionada presidenta del IZAI rendir el Informe de Actividades del Ejercicio 2017.

La funcionaria precisó que en este periodo se registraron 7 mil 761 solicitudes de acceso a la información, 4 mil 293 vía Plataforma Nacional de Transparencia y 3 mil 468 a través del sistema Infomex.

El interés de los ciudadanos se concentró principalmente en el quehacer del Poder Ejecutivo para cuya obtención de información se recibieron 4 mil 128 solicitudes, al Poder Legislativo 257 y el Tribunal Superior de Justicia, 278.

Los partidos políticos recibieron 130 solicitudes de información todo el año anterior, y tan solo este enero del 2018 ya suman 113 más; los ayuntamientos mil 891, los sindicatos 257, y los fideicomisos 18, informó de entre otros sujetos obligados.

Con datos de Inegi, Norma Julieta del Rio dijo también que las capacitaciones, acciones de difusión y vinculación derivaron en que casi un 60 por ciento de la población zacatecana tenga conocimiento de la existencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, ubicando a la entidad en el sexto lugar nacional al respecto.

Dijo que en el año 2017 el IZAI recibió 266 recursos de revisión de los cuales 177 fueron admitidos, mismos que fueron encabezados otra vez por el Poder Ejecutivo con 98, a quien le siguieron los ayuntamientos con 65, los órganos autónomos con cinco, el Poder Legislativo con tres, el Judicial con dos y los sindicatos también con dos inconformidades, hubo una más respecto de los organismos de agua potable y otra considerada “por incompetencia”.

En un 40.6 por ciento los sujetos obligados no contestaron, 26.6 por ciento de ellos dio información incompleta, 7.3 por ciento la ofreció incorrecta, 6.2 por ciento fue considerada clasificada, 5.6 resultó inexistente y 9.8 por ciento de las solicitudes fueron desatendidas.

El año anterior también se llevó a cabo la primera verificación diagnóstica tanto de la información que los sujetos obligados subieron a la Plataforma Nacional de Transparencia como a sus portales institucionales.

Respecto de este procedimiento Zacatecas se ubicó en el primer lugar nacional al terminarlo en 44 días naturales, y arrojó un 77 por ciento en promedio, respecto del cumplimiento de las obligaciones de ley.

Sobre el tema también dijo en su momento al habla Óscar Guerra Ford, que este 2018 sí tendrá carácter vinculante por lo que los sujetos obligados que no cumplan con el 100 por ciento de sus obligaciones se harán acreedores a medidas de apremio.

En el evento el gobernador Alejandro Tello Cristerna dijo que en la actualidad debido al “lacerante problema de la corrupción” surge la necesidad de trasparentar, constatar y vigilar el correcto uso de los recursos públicos.

La transparencia “es un valor social” que abona a la legitimidad del Estado, expuso, y destacó la apertura en su administración de los portales Obra Transparente e Indycez (Sistema de Indicadores de Desarrollo y Componentes Estadísticos de Zacatecas).

Agregó que en su gobierno “nos hemos conducido con transparencia porque no tenemos nada que esconder”.