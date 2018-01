Tras 24 años de estancia en EU, Abel Meza regresa a Sombrerete, de donde es originario

Se dedicaba a la construcción en aquel país y fue aprehendido por autoridades migratorias

Este martes recibió un apoyo económico de la Sezami; se propondrá abrir una tienda

El gobierno de los Estados Unidos está sondeando en los antecedentes de los migrantes indocumentados para encontrar delitos o faltas que hayan cometido hasta hace 25 años atrás, “y por muy insignificante que sea, usted es deportable”, dijo Abel Meza Aguilar.

Tras 24 años de estancia en los Estados Unidos, Meza Aguilar regresó a Sombrerete, Zacatecas de donde es originario, a sus 49 años de edad.

Se dedicaba a la construcción en aquel país y fue aprehendido por autoridades migratorias al salir de una audiencia ante la Corte en el condado de Greeley, Colorado, donde residía legalmente desde hacía 18 años.

Según relata, no resultó culpable por el proceso judicial que se le seguía, pero recibió la sentencia absolutoria ya cuando se encontraba en un centro de detención migratoria en Aurora, Colorado, donde tuvo que permanecer por alrededor de cuatro meses.

“Ahí en el centro habíamos cuando yo estuve, unos 3 mil 800 o 4 mil internos, llegaban de diferentes estados, la gran mayoría mexicanos y latinoamericanos”.

“Es triste ver a muchos paisanos, inclusive de aquí de Zacatecas, gente que duraron toda una vida, 35 o 40 años –en los Estados Unidos-, unos señores ya mayores que sus papás los llevaron a Estados Unidos desde chicos, y prácticamente los papás ya fallecidos. Ellos no saben más que eran de Zacatecas, pero no de qué municipio ni el lugar de origen ni nada”.

Así como no conocen su origen bien a bien, desconocen el idioma y tendrán que regresar al país y a Zacatecas, ajenos a esta cultura, a esta tierra.

Las autoridades norteamericanas instaban a Abel a declararse culpable ante la Corte presuntamente “para que no hiciera tiempo en la cárcel”, pero no optó por ello.

Dijo que aunque se cuente con la residencia legal y se esté en medio del proceso de convertirse en ciudadano norteamericano, cuando revisan el récord de la persona, “si cometió un delito hace 10, 15 años o uno o dos, un delito que usted ya pagó por muy insignificante que sea, usted es automáticamente deportable”.

“Desgraciadamente se están ensañando con la gente y quieren hacer limpieza, y a muchos nos tocó la de malas y acá estamos. Yo me fui a juicio y gracias a Dios gané”, pero recibió la sentencia cuando ya se encontraba en el centro de detención migratoria de Aurora.

“De todas formas ya mi residencia no me valió y como no quería yo estar en la cárcel, hay dos opciones, firmar la salida voluntaria o la deportación”; se decidió por la primera, dijo, pues “ya no quería estar encerrado”.

Abel Meza Aguilar fue una de las personas que ayer recibieron respaldo económico gubernamental en su carácter de deportados y repatriados en un evento que presidieron los titulares de la Secretaría de Migración de Zacatecas (Sezami), y la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en la entidad.

Con los recursos se propone abrir una tienda de abarrotes en su natal Sombrerete. Su aprehensión por las autoridades migratorias en los Estados Unidos, a la cual no opuso resistencia, le implicó quedarse apenas con lo puesto en ese momento.

Residía en un sótano que compartía con otros trabajadores, quienes aprovecharon su ausencia para sustraer lo mejor de sus pertenencias.

Logró conservar dos vehículos, algo de ropa y alguna herramienta con la que espera asimismo poder hacer aquí el trabajo que logró dominar en los Estados Unidos. Poner acabados a los exteriores de las casas.

Abel se dice afortunado pues sí cuenta con el respaldo de su familia; hermanos que radican en Sombrerete, y otro que aún reside en los Estados Unidos, además de tener un hijo que está por cumplir los 21 años de edad en aquel país, y quien podría iniciar trámites para “pedirme otra vez que me den la visa y volver a entrar”.

Al haber sido aprehendido en la Corte, en medio de un proceso judicial, pudo darse cuenta ya estando en el centro de detención migratoria, que hay otros casos en que las personas, si están cumpliendo sentencias de tres, cinco, 10 o 20 años de prisión en cárceles federales, son automáticamente deportadas de por vida, pero también de aquellos en que la deportación implica que no puedan volver dentro de cinco a 20 años a los Estados Unidos.

A Zacatecas y al país, como pudo darse cuenta, están regresando vía deportación algunas personas que estuvieron la mayor parte del tiempo, en calidad de reclusos en Norteamérica.

Mencionó el caso de un hombre que fue sentenciado desde que tenía 16 años de edad, y llegó a cumplir 35 años preso. Durante su internamiento logró convertirse en Pastor, y estaba esperando ejercer su ministerio en los Estados Unidos cuando la coyuntura de las deportaciones lo devolvió a un país que no conoce.

Otro caso más, es el de un hijo de zacatecanos que llegó con sus padres al vecino país del norte a la edad de un año. Pasó 22 años de su vida en prisión, en algún momento en espera de una sentencia de cadena perpetua. En este lapso murieron sus padres. Volverá en estas circunstancias a una tierra prácticamente desconocida para él sin conocer familiares ni parientes.

Ayer el municipio de Sombrerete obtuvo 29 de los 366 apoyos económicos que se entregaron mediante cheques por 20 mil pesos o más, para sendas personas. Y el pasado 17 de diciembre recibió otros seis respaldos económicos, informó por su parte María de la Luz Angélica Martínez Aguilar, quien es coordinadora de Migrantes y Ex Braceros en el ayuntamiento de esa demarcación, y funge como enlace con la Secretaría de Migración de Zacatecas.

La funcionaria comentó que hay mucha gente deportada y repatriada que no ha recibido apoyo, pues desconocen que existen este tipo de programas y cuando se enteran ya no califican por haberlo intentado fuera de los plazos establecidos para ello.