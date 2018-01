Presunto agresor de ex líder del SNTE se deslinda

Jerónimo Sarmiento Silva, integrante del Comité Ejecutivo de la sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), desmintió que haya agredido a Rafael Ochoa Guzmán, ex secretario general de ese gremio a nivel nacional, durante su visita a Zacatecas el pasado 22 de enero.

“Sí es cierto que fuimos a saludar al señor, al maestro Rafael, fuimos como 40 o 50 personas, pero nada más fue para eso. No lo agredimos ni nada, estuvimos ahí un ratito, con algo de distanciamiento, pero que lo agrediéramos, golpeáramos o insultáramos, no. Solamente hicimos acto de presencia”, dijo.

En efecto, comentó que el ex dirigente del SNTE, según se ha observado en los medios de comunicación, está apoyando al partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y está intentando aglutinar al magisterio en torno a ese instituto político, pero “eso lo sabremos cuando venga”.

Asimismo, Sarmiento Silva precisó que Ochoa Guzmán no se reunió con tres ex secretarios generales de la sección 34 del SNTE, sino con Marco Vinicio Flores Chávez, ex secretario de Educación, y con Francisco Javier González Ávila, ex secretario de la sección 58.

También aseguró que el SNTE no muestra fractura alguna rumbo al proceso electoral de este año, pues el gremio tiene en puerta un Congreso Nacional estatutario, y la organización gira entorno a ella.

“Se ve mucha unidad en el magisterio. Sabemos que las políticas internacionales buscan dividir y destruir al magisterio, pero eso lo hemos entendido bien, que en un marco de unidad y respeto podemos transitar”, indicó.

Comentó que hay el rumor de que Elba Esther Gordillo había salido de la cárcel por la negociación entre el PRI y Nueva Alianza, pero “en política no hay verdades ocultas y de la noche a la mañana se dicen muchas cosas”.

Sarmiento Silva informó que en estos días la sección 34 del SNTE realiza reuniones en todo el estado y ahí se observará la influencia que haya tenido la visita a Zacatecas de Ochoa Guzmán. No obstante, “vemos mucha tranquilidad y ánimo en los maestros para participar en este proceso estatutario”.

Para concluir, reiteró que no agredió de ninguna forma al ex secretario general del SNTE, pues “no fue en ese tono, pero entendemos que así es la grilla y estamos tranquilos en ese sentido. Lo político es lo político y lo estatutario, lo estatutario, pero no deja de ser un momento de rispidez y especulación en este escenario”.

