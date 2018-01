Tortas japonesas

De acuerdo con el licenciado Peña, la denuncia contra secretaría de hacienda, por la nula entrega de 700 millones de pesos previamente convenidos con el gobierno de Chihuahua, en represalia por el proceso penal encausado en contra de un operador político-financiero de altos vuelos (literalmente, ya que el hobby del tipo éste es pilotar aviones), por medio del cual (a cambio una módica comisión de sólo 4 millones de pesos) fueron sustraídos del erario chihuahuense 250 de millones de pesos para fondear campañas priístas, hecha pública por el gobernador Corral, fue un “acto político”, y por increíble que parezca esta vez le asiste la razón, pues a todas luces se trata de un acto tan político por lo menos como la decisión de no entregar el monto convenido.

La primera reacción de los voceros oficialistas fue descalificar a Corral por la violencia criminal que azota a Chihuahua, mas por alguna arcana razón decidieron que por ahí sería mejor no menearle, y prefirieron hacer correr la especie de que: “a Corral le encantan los reflectores”.

Independientemente de las intenciones que hayan motivado al gobernador para dar ese paso, resulta indiscutible que se trata de una acción sin precedentes, y que incide en el corazón del régimen cleptocrático: el nudo gordiano donde se entreveraran la impunidad y la corrupción, de las que derivan, en altísima proporción, los abundantes males que lastiman y matan a los mexicanos.

El mecanismo resulta relativamente sencillo: se inyecta ilegalmente dinero a las campañas de los candidatos que se quieren ganadores, lo que obliga a los otros a buscar recursos donde los haya; esa búsqueda genera regularmente un expediente, sumamente útil para disuadir ovejas descarriadas; y, desde luego, se controla a todos con dinero: si te portas bien zanahoria (puedes hacer lo que te venga en gana con lo que se te entrega), garrote si no; lo que meridianamente explica la uniforme (entre ínfima e infame) calidad de los gobiernos provenientes de todos los partidos.

Si Corral intenta convertirse en un nuevo Alejandro es algo que no sabemos; de lo que podemos estar seguros es que por los medios a su alcance Peña y los suyos intentarán no escarmentar sino destruir a Corral; si lo consiguen será una pésima noticia. ■

