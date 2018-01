Visita Meade Zacatecas, pero no formaliza ningún compromiso

José Antonio Meade Kuribreña, precandidato a la Presidencia de la República por la coalición del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Verde Ecologista de México (PVEM), visitó Zacatecas este martes, pero se marchó sin haber formalizado ningún compromiso concreto con la entidad.

Ni en su discurso ni en la entrevista con medios de comunicación hizo alusión a acciones puntuales en cuanto al apoyo a las universidades públicas como es el caso de la UAZ o en referencia al tema de seguridad, entre otros ámbitos como el campo y el desarrollo económico.

En relación a las universidades, Meade Kuribreña continuó con el discurso que se maneja desde el Gobierno Federal, el cual busca, por un lado, destacar que las autoridades han ayudado a estas instituciones educativas y, por otro, señalar que las universidades tienen años de retraso en aplicar “cambios estructurales que les darían viabilidad a largo plazo”.

En este sentido, apuntó que “no se puede que permanentemente esté la universidad, sus estudiantes y docentes, esperando el apoyo para salir adelante; el apoyo tiene que ser acompañado por medidas que permitan corregir de manera estructural el reto”.

Mientras tanto, en seguridad no realizó tampoco propuestas en su discurso oficial sino que, únicamente, atacó a las voces críticas que ha habido en contra de la Ley de Seguridad Interior, entre las que se encuentran organismos internacionales como la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Dijo que es una “inconsistencia” el no apoyar esta legislación ya que consideró que “quienes regatean a las fuerzas armadas el apoyo, regatean la seguridad a la ciudadanía”.

Ya en los minutos de entrevista que finalmente hubo, después de que reiteradamente el personal de seguridad del precandidato impidiera a la prensa el paso para acercarse a él, Meade Kuribreña volvió a mencionar el tema y enumeró de manera breve cuatro vertientes: una política de control de armas, el combate a los recursos de las organizaciones delincuenciales, una mejor cooperación entre niveles de gobierno e investigaciones “contextualizadas”.

En su discurso hizo breves referencias al desarrollo económico y a que hay que “seguir trabajando para que (el estado) se convierta en potencia minera, manufacturera y turística”. No obstante, el mayor énfasis lo puso en su relación personal con Zacatecas debido a que sus antepasados nacieron y vivieron en el municipio de Jerez.

Asistentes, trasladados en camiones urbanos

Decenas de vehículos que se apropiaron de terrenos baldíos colindantes con el Centro Platero de Guadalupe para estacionarse, más de 10 camiones y un operativo especial de tránsito con cerca de 15 agentes de seguridad vial repartidos tanto al interior de este recinto como en sus inmediaciones.

Así, y rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad, fue como se presentó este martes en Zacatecas José Antonio Meade Kuribreña.

El evento formal comenzó después de media hora de saludos, entre gritos y porras de las personas que llegaron al Centro Platero en sus vehículos o que fueron llevadas hasta allí en camiones de rutas urbanas.

El discurso de bienvenida estuvo a cargo del dirigente estatal del PRI, Felipe Ramírez, y el precandidato, en su intervención, aplaudió al gobernador actual de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, y al ex mandatario, Miguel Alonso Reyes, presente en el evento, ya que dijo que en 2011, con la llegada del tricolor al gobierno estatal, “Zacatecas se reencontró con el empleo y el combate a pobreza”.

Durante todo el evento los accesos estuvieron controlados y tan sólo un par de puertas estaban abiertas para la entrada y la salida de los asistentes.

Este dispositivo de seguridad, que incluyó elementos de seguridad del precandidato y vallas metálicas, impidió que la prensa se acercara a entrevistar a Meade Kuribreña. Finalmente fueron 4 minutos los que se obtuvieron de preguntas y respuestas por parte del precandidato que salió del Centro Platero manejando una camioneta.