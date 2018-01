Vuelve Meade a Zacatecas tras incumplirle promesas a la entidad

Tampoco se le otorgaron a los municipios los beneficios que se ofrecieron en 2014

A nivel nacional, el tricolor también dejó múltiples compromisos sin cumplir

Con una serie de cuentas pendientes con Zacatecas, debido al incumplimiento de compromisos hechos con la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y los municipios cuando era funcionario federal, José Antonio Meade Kuribreña regresa este martes al estado como precandidato a la Presidencia de la República por la coalición del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con el Verde Ecologista de México (PVEM).

El ex secretario de Hacienda se presentará en el Centro Platero, ubicado en el municipio de Guadalupe, tan sólo cuatro días después de que en este mismo recinto estuviera el precandidato de la alianza PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se comprometió en el año 2014 a apoyar económicamente a los municipios para que salvaran sus dificultades financieras, además de que prometió ayudar con recursos a la UAZ a fin de que pudiera solucionar la crisis profunda en la que se encuentra sumida aún en la actualidad.

No obstante, los municipios nunca recibieron un respaldo adicional. Mientras tanto, Meade Kuribreña, al visitar Zacatecas ya como titular de Hacienda, dejó claro a través del subsecretario Fernando Galindo Favela que no iba a materializarse el apoyo que se había señalado con anterioridad para la universidad debido, dijo, a que es la propia UAZ la que debe aplicar su presupuesto ordinario de forma más eficiente.

Asimismo, quien ahora busca ser el candidato a la presidencia del país por el PRI y el PVEM justo antes de iniciar con la precampaña se encontraba encabezando la dependencia que ha sido señalada por condonar impuestos a compañías con grandes riquezas como las mineras que, por otro lado, en Zacatecas se ampararon al igual que el gobierno federal para no pagar un gravamen estatal enfocado a resarcir los daños ambientales que provocan con su actividad.

Los incumplimientos de Meade Kuribreña en sus cargos en el Gobierno Federal no son únicamente con Zacatecas, sino que en medios nacionales y en redes sociales se ha hecho un conteo de los pendientes que deja a nivel nacional y de la situación en la que se queda el país tras su salida de la SHCP y después de que desde 2006 ocupara cargos en el gabinete federal, entre los que destacan también los de titular de Desarrollo Social, de Energía y de Relaciones Exteriores.

Por ejemplo, el economista Gerardo Esquivel sostiene que el crecimiento económico, con un promedio anual de crecimiento del PIB del 2 por ciento, se colocó en estos últimos 11 años por debajo de lo obtenido en los dos sexenios previos.

Señala que las cifras en esta materia hablan de que la “estabilidad económica” que se ha señalado por parte de las autoridades es un mito, ya que lo que realmente hay en México es un estancamiento.

El salario real en el país cayó 14 por ciento de 2006 a 2015, la deuda pública pasó de 2006 a 2017 de representar un 29.8 por ciento del PIB a ser del 48 por ciento, la pobreza extrema aumentó y ahora hay 9 millones de mexicanos más que en el primer año del periodo elegido en estas condiciones, y el aumento de los precios se ha ubicado por encima de la media de inflación que marca el Banco de México.

José Antonio Meade Kuribreña llega a Zacatecas, además, como el precandidato a la Presidencia de la República más opaco, situación advertida por los propios registros del Instituto Nacional Electoral (INE).

En el tiempo que ha transcurrido de las precampañas y hasta el corte que hizo el instituto el 29 de diciembre, el precandidato del PRI-PVEM ha reportado tener cero ingresos; sin embargo es el que presenta unos gastos más elevados. En un total de 11 eventos informó acerca de la erogación de 2 millones 152 mil 331 pesos.

Ricardo Anaya, aspirante a ser el candidato del PAN-PRD-MC a la presidencia, ha reportado ingresos por 6 mil 900 pesos y un gasto, en 19 eventos, de 553 mil 458 pesos; mientras que el precandidato por Morena-PT-PES, Andrés Manuel López Obrador, ha reportado al INE unos ingresos de 656 mil 913 pesos y unos gastos por la misma cantidad para la realización de 19 actos públicos de precampaña.