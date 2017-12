El sistema anticorrupción en Zacatecas: manchado

Todo parecía ir bien. ¡Y sopas! Se cae. El componente de la transparencia iba (o va) avanzando bien en este gobierno. Reconocimientos al instituto de transparencia en un trabajo que implica coordinarse con los sujetos o bligados, capacitarlos, abrir los portales de transparencia en las diversas dependencias y mostrar sistemas de trabajo como vitrina que poco a poco se hace comportamiento habitual: cultura. El tema de la obra pública exhibida en portales donde se abre la obra en cuestión, la empresa contratada y las condiciones de contratación. El propio Coneval opinó positivamente sobre el tema. No está demás señalar la exhibición de los indicadores del desarrollo que dan una idea si los recursos públicos que se invierten están o no dando resultados. Esas acciones son buenas y han logrado reconocimiento. Se observaban modificaciones respecto al gobierno anterior, que claro está, carga sobre sus hombros fama pública de corrupto y opaco. Las leyendas urbanas de las ‘aventuras’ del hermano del ex gobernador son ya memorables, y no hay reunión festiva donde no se cuente una de esas aventuras. Y no sólo, pasó a la historia de la corrupción de Zacatecas el nombramiento del contador de campaña como vigilante oficial del Gobierno estatal (Brito) que hablaba de opacidad y contubernio.

En ese contexto, es preocupante que el Tribunal de Justicia Administrativa no haya pasado por un proceso sin mancha. El sistema anticorrupción es vital que se vea con confianza. Sin esto último no habrá progreso. La objetividad y la percepción de lo que ocurre es igualmente importante. El hecho de que un primo del gobernador esté ahí derrumba la confianza porque se trata de órganos de contrapeso. ¿Brito podría ser un contrapeso al que fue (y era) su patrón? Para ser contrapeso es esencial que sean personas ajenas o neutras respecto al vigilado. ¿Tiene razón de ser la molestia? Sin duda: ¿puede ser contrapeso un pariente? La relación consanguínea elimina la neutralidad esencial para esos puestos. Los derechos ciudadanos deben equilibrarse con la prudencia. El gobernador debe hacer trabajo político para proteger su gobierno de dudas corrosivas como las que ahora mismo se manifiestan en los nombramientos de los magistrados del tribunal en cuestión. En este momento es muy claro: el proceso está manchado.

El gobernador actual entró con algunos bonos a su favor, uno de ellos es que es un hombre que no es corrupto (aun cuando hay serias dudas de ciertos miembros de su gabinete). Pero acciones como las actuales, fragilizan esos bonos: ¿por qué tiene necesidad de imponer a un pariente en un órgano importante de vigilancia? ¿Esconde algo acaso? Si deja que ese bono se pierda, la perdida será demasiada. Se debe cuidar especialmente el tema de la corrupción para tener una percepción de un buen gobierno. El sistema anticorrupción en Zacatecas ahora mismo ya tiene una mancha. Las justificaciones pueden ser muchas, pero el daño ahí está hecho. Aun se podría corregir. Si se empeñan en mantener esas decisiones los costos políticos son imprevistos. Lo mejor sería corregir o limpiar la mancha, que aun es tiempo.