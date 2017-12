Telescopio

Dos elecciones: Hoy se realizan los comicios municipales venezolanos. Como en los de gobernadores, todos dan por vencedores a los candidatos del PSUV, el partido del presidente Nicolás Maduro, incluso porque tres de los principales partidos de la oposición no participarán. Dada la veda electoral, Últimas Noticias, El Universal, Ciudad de Caracas y El Nacionaldedican sus páginas a la crónica deportiva, a las fiestas navideñas y, en medida muy menor, a los efectos de la decisión unilateral del presidente Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, sin siquiera tomarse el trabajo de diferenciar entre el Oriente y el Occidente de esa ciudad ni los límites de la misma y aceptando de facto la anexión de Palestina por el gobierno de Netanyahu. Otra elección, presidencial y en Chile, se efectuará, la segunda vuelta, el domingo 17, cuando los chilenos deberán escoger entre el ex presidente Sebastián Piñera, el hombre más rico de Chile, derechista y apoyado por los pinochetistas, y el socialista Alejandro Guillier, quien podría recoger parte del 20 por ciento que votó por el Frente Amplio e incluso del 57 por ciento del electorado que decidió abstenerse en el primer turno pero que ahora quizá sufrague para que no triunfe el pinochetismo. El Mercurio y La Tercera, conservadores, a pesar de simpatizar con Piñera, parecen haber perdido la esperanza de que éste gane, que desplegaban antes del primer turno, cuando incluso preveían el triunfo del empresario en la primera vuelta y, por consiguiente, hoy dedican muy poco espacio a las elecciones.