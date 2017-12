Pedirán al Papa que santifique al ‘Rey del Mambo’

El creador del mambo, el cubano-mexicano Dámaso Pérez Prado (1917-1989), cumpliría 100 años el próximo lunes, si es que no se aumentó un año, como era su costumbre. A su ciudad natal, Matanzas, cuna de enormes manifestaciones musicales, no le pasó desapercibida la fecha y organizó un coloquio internacional que durará tres días, el cual se inició ayer.

Iván Restrepo, columnista de La Jornada y amigo del músico, dará una conferencia en el coloquio internacional que comenzó ayer

Participan afamados investigadores musicales como los cubanos Radamés Giro, Rafael Lam, Rosa Marquetti, Vivian Martínez Tabares, el colombiano Sergio Santana Archbold, cuyo libro ¡Qué rico mambo! (San Bassilon, Medellín, 2017) será discutido. Asimismo, se presentará el volumen Mambo qué rico é, é, é (Ediciones Matanzas, 2017), de Yanira Marimón y Ulises Rodríguez Febles.

También se anuncia la develación de placas en la casa natal del homenajeado, una de la Sociedad de Autores y Compositores de México, y otra del pueblo cubano, con la presencia de la embajada de México.

El intenso programa también incluye exposiciones como Recreación discográfica, del artista Adrián Socorro; la presentación de los documentales ¿Quién inventó el mambo?, de la cubana Gloria Torres, y Pérez Prado y Matanzas (Tv Yumurí), de Ana Valdés Portillo; un homenaje dancístico y poético; conciertos de Atenas Brass Ensemble y la Orquesta Juvenil Swing, y el concurso Los niños bailan mambo: 100 x 100.