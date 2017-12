María Farazdel (Palitachi)

La Gualdra 319 / Festival Internacional de Poesía Ramón López Velarde 2017

Mi hijo es una ciudad creciente

mi madre vertiente infinita

cada día el padre rellena

los agujeros vacíos del bohío

mientras el retrato de mi abuela

de la mano del abuelo avecina

otra partida

mi hijo es una ciudad

que mi padre no vio crecer

mi madre es el santuario

de las mariposas

se desliza con el retrato

de su madre de mano con el padre

yo de noche tomo guaro

y al amanecer duermo en el convento

de Sor Juana

por donde pasan otras ciudades.

* AWA [República Dominicana] Poeta, Conferencista y editora. (BA) Hunter College, NY. (MA) Fordham University. (PD) Long Island University, (CWP). libros: My Little Paradise, Entre voces y espacios-Amongst Voices and Spaces, De cuerpos y ciudades-Bodies and Cities, Las horas de aquel paisaje, Once puntos de luz-(Eleven) Spotlight, Infraganti, compiladora de cinco antologías: Voces de América Latina I, II y III; Voces del vino y Voces del café. En Bolivia recibió el galardón de ‘Embajadora universal de la cultura’ avalado por la UNESCO. La organización S.I.P.E.A. le otorga el grado de ‘Embajadora honorifica’ en Miami. Traducida al inglés, francés, árabe, italiano, serbio y portugués. Miembro del Pen American y mi libro Hispano.

