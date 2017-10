‘Nunca fuimos contemporáneos’. Programa público. Chantal Peñalosa y Naomi Rincón Gallardo

La Gualdra 314 / XIII Bienal FEMSA

Chantal Peñalosa (Tecate, México, 1987)

Chantal Peñalosa. Tenemos muchos recuerdos de ese lugar, lo único que no recordamos es el día que dejamos de ir (2016), impresión cromógena, 20 x 14 pulgadas.

Pregunté a algunos habitantes de Tecate su último recuerdo de la Plaza Cuchumá, centro comercial que tiene la particularidad de estar en un proceso de declive. Tomando algunas de las frases de las entrevistas, hice algunos esténciles que dejé en este sitio durante algunos meses para que el tiempo construyera las palabras con el polvo.

La práctica de Peñalosa se basa en investigaciones derivadas de pequeños gestos e intervenciones en la vida cotidiana destinados a indagar acerca del trabajo, el ocio, la espera y el retraso. Un elemento importante en su proceso es la repetición, que alude al carácter alienante y absurdo del trabajo.

El proyecto Tenemos muchos recuerdos de ese lugar, lo único que no recordamos es el día que dejamos de ir (2014) se basa en una serie de recorridos que interpelan las ideas de tiempo y trabajo en la Plaza Cuchumá, un centro comercial de Tecate, Baja California, que se encuentra al borde del colapso. Peñalosa toma como punto de partida la pregunta: ¿qué es lo que ocurre cuando no ocurre nada? para desarrollar un conjunto de estrategias y gestuarios de la espera y aproximarse a aquello que aún se mantiene activo, que en el caso de Plaza Cuchumá se trata de cinco locales que continúan en operación. El proceso de registro mediante videos, fotografías, esculturas y entrevistas a habitantes de la ciudad generó un archivo: el Centro de Documentación de la Espera.

De 2010 a la fecha, Peñalosa ha visitado escenas que se han mantenido sin alteraciones físicas desde el primer momento en que las visitó, como pilas de material de construcción, rocas en terrenos baldíos o casas derruidas en los alrededores de Tecate. En estos sitios, deja un sobre con una crónica personal de su primer recuerdo del lugar. El díptico Una casa (2010 a la fecha), forma parte de este proceso.

Chantal Peñalosa. Una casa (2010 a la fecha), impresión cromógena. Díptico, 120 x 80 cm.

Seleccioné lugares grabados en mi memoria por la cualidad de que han permanecido aparentemente del mismo modo desde la primera vez que los ví: una pila de ladrillos, una piedra con una gran grieta, las puertas que nunca se han abierto de una casa y otras señales. Dejé en cada lugar una breve crónica del primer recuerdo que tengo de ellos hasta la fecha.

Chantal Peñalosa estudió la licenciatura en Artes Plásticas en la Universidad Autónoma de Baja California y en la Universidad de São Paulo en Brasil. En 2014 participó en Trabajo en una sola toma, un proyecto de Antje Ehmann y Harun Farocki dentro de la Cátedra Ingmar Bergman de la UNAM. Ha expuesto de manera individual en Casa del Lago (2017) y Bikini Wax (2015), en la Ciudad de México, así como en Piata Presei Libere, en Bucarest, Rumania (2013). Entre sus exposiciones colectivas destacan Manifestaciones de un posible arte no-objetual, Museo de Arte Moderno Medellín, Colombia (2017), The Opposing Shore, CCI Fabrika, Moscú, Rusia (2017), Impresiones del tiempo, ESPAC, Ciudad de México (2017), HOW 2 DO: being other, being real, Transart Triennale, Berlín, Alemania (2016) y Yo sé que tu padre no entiende mi lenguaje modelno, Museo Universitario Arte Contemporáneo, Ciudad de México (2014). En 2014 participó en el Programa Bancomer-MACG Arte Actual. Recibió el premio de adquisición en la XIV Bienal de Artes Visuales del Noroeste (2013), y fue becaria del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (2013-2014 y 2015-2016).

Naomi Rincón Gallardo (Carolina del Norte, 1979)

El 27 de abril de 2010, la activista de derechos humanos y ambientalista mixteca, Alberta Cariño Trujillo (Bety Cariño) y el finlandés Jyri Jaakkola fueron asesinados en una emboscada paramilitar rumbo a San Juan Copala, Oaxaca, una comunidad triqui declarada autónoma. Cariño era directora de la organización comunitaria Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS).

El viaje de formol (2017), pieza de Naomi Rincón Gallardo comisionada por el San Francisco Museum of Modern Art (SFMoMA) como parte del programa Performance in Progress, es una ficción especulativa compuesta por un ciclo de canciones y videos dedicados a Bety Cariño (1973-2010). El viaje de formol tiene elementos del cine mexicano de ciencia ficción de las décadas de 1960 y 1970, referencias a un amplio imaginario mesoamericano y a un repertorio de la lucha de mujeres contra el despojo de sus territorios, cuerpos y vidas que se materializan a partir de letras de canciones inspiradas en sus luchas. El viaje de formol es un ejercicio imaginativo sobre el trayecto de Bety Cariño al inframundo, donde se encuentra con guerreras, brujas y viudas, animales y deidades con ambos sexos que preparan su fiesta de retorno. Un axolotl preservado en formol juega el papel de narrador, informante nativo y guía de viajes en el tiempo que va mutando.

Naomi Rincón Gallardo cursa el doctorado en la Academy of Fine Arts de Viena, Austria. Realizó estudios de maestría en el programa en Educación: Cultura, Lenguaje e Identidad en el departamento Cross-sectoral-Community Arts de Goldsmiths University de Londres. Es egresada de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”. Entre sus exposiciones individuales más recientes se encuentran The Formaldehyde Trip, Performance in Progress, en el San Francisco Museum of Modern Art (2017); y Ocotepec Odyssey, Filmhaus Kino, en Akademie der Künste der Welt, Colonia, Alemania (2014). Entre sus exposiciones colectivas destacan la X Bienal de Nicaragua, en Managua, Nicaragua (2016); Anticolonial Fantasies, en Friday Exit, Viena, Austria (2015); y el proyecto Entre utopía y desencanto, en Jardín Borda, Cuernavaca, México (2014). Su trabajo, que entiende la investigación como unas práctica artificiosa y transdisciplinaria, explora la creación de contra-mundos en contextos neo-coloniales. Sus principales líneas de investigación son los feminismos descoloniales y antirracistas, las pedagogías críticas, las teorías queer y la ficción especulativa.

