“Inasumibles”, condiciones de EU en TLCAN: BBVA

La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland; el representante comercial de EU, Robert Lighthizer; y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, durante la conferencia sobre el TLCAN ayer. Foto Afp

Madrid. Los “riesgos” de que se rompan las negociaciones abiertas entre Estados Unidos, México y Canadá sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) “han aumentado”, sobre todo a raíz de que en la cuarta ronda de diálogo la administración de Donald Trump puso sobre la mesa dos cláusulas “inasumibles” para el resto de socios, reconoció el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

En su informe de situación del cuatro trimestre, la entidad financiera percibió que finalmente la región había roto con el ciclo de “desaceleración” que ya duraba cinco años y se entrará en una senda de crecimiento constante. México crecerá en 2017 a un ritmo de 2.2 por ciento.

En un encuentro con corresponsales latinoamericanos, el economista jefe del BBVA para América del Sur, Juan Ruiz, explicó las percepciones de los analistas de la entidad bancaria tras la cuarta ronda de negociaciones del TLCAN, que culminaron hace unos días y que, a su entender, trasladaron a los mercados financieros más incertidumbre y preocupación.

El economista explicó que “se vio una tendencia o una actitud bastante positiva en las tres primeras rondas de negociación del TLCAN y eso, qué duda cabe, se trasladó al tipo de cambio. Y se vio en la apreciación del peso mexicano. Pero esto ha cambiado con la cuarta ronda de negociación, en la que han surgido dos temas que se han puesto sobre la mesa: la propuesta por parte de EU de que en las reglas de origen haya un componente de producción norteamericana muy importante, de 50 por ciento.

“Es una propuesta que no se ha visto en ningún otro tratado de libre comercio. Está surgiendo de nuevo el riesgo de la tendencia proteccionista que nos preocupaba cuando la nueva administración asumió el poder en Estados Unidos y ahora parece que está surgiendo con más fuerza en esta ronda. Y no está claro por qué lo ha puesto EU sobre la mesa; si lo que realmente quiere es que se implemente o más bien está tratando de romper el tratado induciendo a que México y Canadá digan que no a unas condiciones que son muy raras. Inasumibles de alguna manera”.

El segundo elemento es, a juicio de Ruiz, la exigencia de abrir una nueva ronda de negociación en cinco años para volver a definir los acuerdos. “Por tanto son dos cláusulas que suenan poco asumibles por parte de México y Canadá y por lo tanto eso ha llevado a empeorar las perspectivas de lo que pueda ser esta negociación. Ha sido un punto de inflexión claro y qué duda cabe que ahora los riesgos han aumentado”.

Ruiz explicó que “cuando empezó la incertidumbre sobre qué rumbo iba a tomar la administración Trump, el panorama para México se veía bastante negativo. Y eso se trasladó de inmediato al tipo de cambio, que llegó a estar hasta a 22. Hay que tener en cuenta de que en esa perspectiva había muchos elementos que ahora ya no existen; por ejemplo, que se llevara a cabo la reforma fiscal que hiciera el ajuste en frontera, también estaba la idea de que EU iba a poner aranceles más altos que la OMC y que estaba dispuesto a salirse de la organización. Esos riesgos han disminuido mucho, ya nadie habla del ajuste de impuestos en frontera, nadie habla de que Washington se vaya a salir de la OMC. Lo único que nos queda es cómo va a acabar el TLCAN, pero aún así nos ha sorprendido la fortaleza de la demanda interna de México, incluso con la recuperación de la exportaciones. Además de que el consumo ha estado muy robusto en la primera parte de este año. Es cierto que hay mucha incertidumbre, pero por ahora sólo se ha trasladado a mercados financieros y todavía no se ha trasladado muy significativamente a la actividad económica”.

El BBVA prevé además un crecimiento anual en México de 2.2 por ciento y para 2018 cree que se podría mantener la misma tendencia, que condicionó a los dos principales “factores de riesgo” que persisten en la economía mexicana: las negociaciones del TLCAN y las elecciones presidenciales del próximo año.