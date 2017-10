El artista plástico Fernando de Szyslo (1925-2017), originario de Perú, falleció el pasado día 9 de octubre. En La Gualdra lamentamos su partida y lo recordamos con esta imagen de su autoría.

La Gualdra 312 / Río de palabras

A mí me gusta el amor romántico. No, no te confundas: no te estoy pidiendo flores ni te estoy mandando a que me bajes la luna con todas las estrellas. Tampoco quiero que pienses que mi amor es interesado, que te quiero sólo por aquello que tú pudieras darme: nada de joyas, perfumes o vestidos caros; aunque, vale la pena decirlo, que ese tipo de cosas nunca salen sobrando… pero te repito, lo que yo quiero es un amor romántico, sin serenatas ni mensajitos en la ventana, sin globos multicolores. No, nada más un amor romántico de ésos que duran en la memoria de la gente, que se recuerdan a pesar del tiempo, que por su valor se estampan en los libros. Un amor romántico que nos permita enfrentarnos al mundo, que nos haga saber quiénes somos, que estamos juntos; para no sentir que estamos solos y que en realidad yo soy tuya y tú realmente existes.

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la_gualdra_312