INAH: daños en edificios históricos van de $8 a 12 mil millones

La grave afectación en mil 600 inmuebles históricos de la región sacudida por los sismos de septiembre costará entre 8 mil y 12 mil millones de pesos, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados.

Santiago Taboada, presidente de la instancia cameral, refirió que el director del INAH, Diego Prieto, le dio a conocer el balance inicial del perjuicio a los inmuebles patrimoniales del sector cultural.

Estos daños se calculan, según las autoridades, entre 8 y 12 mil millones de pesos. Obviamente se cuenta con pólizas que tiene la Secretaría de Cultura, pero tememos que no alcance y no sean suficientes para la reconstrucción. Por eso debemos ser muy sensibles para que en la medida del diálogo que se genere, se dé prioridad para que el recurso de cultura que podamos generar, gestionar y negociar aquí en la Cámara de Diputados sea para la reconstrucción del patrimonio.

–Existe sensibilidad en el Congreso para destinar esos recursos extras a la rehabilitación y rescate de los inmuebles dañados –se le inquirió.

–Con todos he hablado y todos con quienes he platicado de las diferentes bancadas tienen sensibilidad de que esa tiene que ser nuestra prioridad, incluso la redirección de algunas partidas presupuestales que se encuentran en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para incluirlas en el ramo 48.

Por ejemplo, este fondo del ramo 23 para la atención del patrimonio (725 millones de pesos) que la Secretaría de Hacienda administraría, y rencauzarlo para que sea el ramo 48 el que pueda atender estas necesidades. Todos han sido muy receptivos. Y espero que esa sensibilidad para escuchar sobre las necesidades del patrimonio se pueda reflejar en el PEF.

–En el sismo se derrumbaron iglesias, ¿se podría solicitar la intervención de la jerarquía católica para que participe con recursos y levantar las edificaciones caídas?

–(Se cuenta con) la creación de los fideicomisos para complementar los recursos que el Estado destine y la sociedad civil aporte, en este caso es un tema que sí le toca exclusivamente plantear a la Secretaría de Cultura. Nosotros lo que deseamos es hacer llegar los recursos necesarios y que después, en cualquier otro planteamiento, puedan establecer figuras como las del fideicomiso, obviamente ejercido de manera transparente y, sobre todo, en las zonas donde el patrimonio se afectó.

–¿De cuánto dinero estamos hablando para atender el ámbito cultural, y después la emergencia?

–Hoy (en el presente ejercicio) tenemos un 10 por ciento abajo. Este es de 11 mil millones, el año pasado llegamos con 12 mil millones, incluidos los proyectos ejecutivos. Nuestra prioridad es tener un aumento por lo menos de 10 puntos en términos porcentuales para hacer frente a las necesidades. Todo cuenta más cada año en términos de inflación: la producción, la capacitación, la construcción de estas políticas públicas de la Secretaría de Cultura cuestan más, porque no sólo es capital humano.

Necesitamos regresar o recuperar por lo menos 10 por ciento porcentual, y acompañado de la reconstrucción del patrimonio a las necesidades que nos planteen, ya hablamos de entre 8 y 12 mil millones de pesos que necesitan. No es que vayamos a conseguir en una sola exhibición esos 8 o 12 mil millones, pero sí me parece que podemos hacer un esfuerzo para redireccionar algunos recursos de gasto gubernamental para atender la emergencia, ya sean mil o 2 mil millones de pesos. Porque sumadas las pólizas podemos lograr que se reconstruyan todos los inmuebles dañados.

–¿En un año se reconstruiría todo?

–Eso lo tendrán que decir quienes están haciendo los estudios de rehabilitación del patrimonio cultural, para determinar los costos, pero también los planes. Hizo una convocatoria pública la Secretaría de Cultura para invitar a restauradores, arquitectos, ingenieros a participar en este proceso de reconstrucción. Nosotros estaremos pendientes de cuáles fueron los resultados de estos análisis y estudios a profundidad, pero para acelerar los procesos necesitamos recursos suficientes.