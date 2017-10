“Desproporcionado” hacer declaraciones como las que realizó el árbitro electoral: Miranda

Este viernes Jorge Miranda Castro ofreció una conferencia de prensa ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ Virgilio Rivera dijo que está en riesgo el proceso electoral; pide 20 mdp adicionales

■ El secretario de Finanzas puntualiza que todos “tenemos que hacer más con menos”

■ Compromiso con el IEEZ es otorgarle 6.8 mdo más, pero no provendrán de ampliaciones presupuestales, sino de reducciones al presupuesto de las dependencias estatales

Después de que el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), Virgilio Rivera Delgadillo, asegurara que está en riesgo el proceso electoral 2017-2018 por la insuficiencia presupuestal, el secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro, señaló que todos “tenemos que hacer más con menos” y consideró que es “desproporcionado” hacer declaraciones como las que realizó el árbitro electoral.

El funcionario convocó a rueda de prensa este viernes para informar que no hay disponibilidad de recursos como para cumplir con la demanda del IEEZ de entregarle ampliaciones al órgano autónomo por más de 20 millones de pesos.

Sostuvo que, tras un análisis al requerimiento del instituto, se determinó que la mayor parte del recurso que se está pidiendo sería destinado a gasto corriente y apuntó que, aunque “no somos quién para sugerir qué, sí dimos el ejemplo” desde el Gobierno del Estado iniciando la administración con una reducción de los salarios. “Para el IEEZ tampoco debe ser un gran esfuerzo”, puntualizó.

No obstante, sostuvo que el compromiso hecho con el Instituto Electoral es el de otorgarle 6.8 millones de pesos más que, preciso, no provendrán de ampliaciones presupuestales ya que no se tienen ingresos adicionales, sino que se tendrán que aplicar reducciones al presupuesto de las dependencias estatales para obtener el monto referido.

Estas disminuciones presupuestales, puntualizó Miranda Castro, se realizarán “única y exclusivamente” en el gasto corriente que corresponde a los capítulos 2000 y 3000 de servicios generales y materiales y suministros.

“No podríamos en riesgo un solo programa social, o en materia de remediación ambiental”, comentó tras ser cuestionado sobre las reducciones presupuestales sistemáticas que en años pasados han tenido áreas como la de agua y medio ambiente y cultura.

En la conferencia, el secretario de Finanzas señaló que no están en posibilidades de otorgar ampliaciones presupuestales porque no se tienen ingresos adicionales.

Inclusive, recordó, no sólo no se han obtenido más recursos, sino que éstos han sido inferiores a lo presupuestado en la Ley de Ingresos debido al conflicto jurídico que continúa sin resolución en torno al Impuesto Ecológico.

En este sentido, la nueva Ley de Disciplina Financiera no permite otorgar ampliaciones si no se cuenta con estos recursos adicionales y agregó que hasta junio de este año, inclusive si hubieran tenido ingresos mayores a los presupuestados, no podrían haberlo hecho porque se encontraban en semáforo rojo, primero, y después en amarillo. En ambas condiciones, puntualizó, hay una prohibición expresa.

Por tanto, el funcionario sentenció que “no es una cuestión de voluntad sino de disposición presupuestal” y volvió a insistir en las “medidas de restricción, de austeridad y racionalidad del gasto público” que se ha estado aplicando, las cuales dijo que no han sido “de saliva”.

Miranda Castro aseveró que “nos sorprendió muchísimo” la declaración del consejero presidente este jueves, ya que han sostenido un “sinnúmero” de reuniones con el Instituto Electoral para tratar el tema presupuestal.

Concluyó que “en este momento lo más desafortunado es un clima de confrontación. No le beneficia a nadie. Yo le invito (a Virgilio Rivera), y es indicación del gobernador, a que prevalezca un clima de concordia, de civilidad política. Invitamos al IEEZ a continuar con el diálogo”.